Odebrecht niega acusaciones de hacer pagos a Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró anoche que la empresa Odebrecht negó que él haya recibido pagos por trabajos no realizados y reafirmó que el ritmo de las obras en ejecución acompañan el cronograma de pagos de los clientes locales.

Cabello manifestó que con base en un comunicado emitido por parte de la constructora Odebrecht, después de las respectivas investigaciones en los antiguos sistemas y en los testimonios de sus exintegrantes que colaboran con la investigación del Lava Jato, “no procede la acusación por un supuesto pago de 100 millones de dólares al ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello”.

“Odebrecht afirma que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal”, dice el comunicado.

“Yo no busqué ese comunicado se lo voy a decir. Yo no conozco a ninguno de Odebrecht, pero como la verdad es revolucionaria eso salió solito. ¿Y ahora qué hace ella?”, dijo Cabello en referencia a las acusaciones formuladas por la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

“Se caen las cosas solas. Como la ex fiscal se fue por el mundo diciendo que a mí me habían pagado 100 millones de dólares por Odebrecht, pero es que salió Odebrecht a decir eso es mentira señores. Ustedes se enteraron de eso”, indicó Cabello durante la transmisión de su programa de televisión Con el Mazo Dando.

“Ellos (la oposición) se empeñan en atacarnos. Nos dicen de todo y mienten. Se equivocan porque no nos conocen. Nos acusan de corruptos, a mí en lo personal. Cuántas cosas han dicho de mí. Y están equivocados porque en verdad yo no le tengo amor al dinero, no me llama la atención para nada. Yo vengo de un pueblo y el día que me toque ojalá me vaya para ese pueblo. Yo no le tengo amor al dinero para nada y ellos como si lo hacen nos acusan de todo”, indicó el también constituyentista.

Comicios regionales

Cabello aseguró todos los candidatos del chavismo “están preparados para elecciones del 15 de octubre”. Destacó la importancia de trabajar para consolidar la unidad del chavismo a fin de salir victoriosos en la mayor cantidad de entidades.

“Tenemos que mantenernos unidos y fortalecernos internamente, cuando cada quien antepone sus intereses a los intereses de la patria, es cuando la derecha comienza a tener oportunidad”, enfatizó Cabello.

Importancia de la juventud

Cabello reiteró que la juventud venezolana es un sector importante para defender la soberanía y consolidar la paz en el país a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Nosotros queremos que haya paz aquí en Venezuela, la ANC logró un gran objetivo inicial que fue la calma y ahora la paz hay que consolidarla”, expresó. Indicó que la ANC tiene como principal objetivo la participación de “una generación nueva, los jóvenes revolucionarios, las muchachas y los muchachos revolucionarios”.

Destacó el decreto que propicia la participación de los jóvenes en la redacción de la nueva Carta Magna.

