“Chulalo” resolvió un problema en su Iglesia pero le “cayeron” encima

El Pbro. Jesús Genaro Pérez, mejor conocido como “Chulalo”, respondió a través de su cuenta en la red social Instagram, a unas declaraciones emitidas por el Gobernador del estado Lara, Henri Falcón, en el canal de televisión regional, Promar TV.

“Chulalo” aclaró una situación ocurrida en su Parroquia ubicada en el sector El Ujano al este de Barquisimeto, donde una serie de árboles estaban afectando estructuras y la feligresía estaba en peligro de lesiones en caso de daños a la Iglesia: “Con el permiso de la Alcaldía remitido por el Ministerio del Ambiente conseguimos quien los talara“, dijo Pérez, acusando a miembros de las comunidad de amenazas por estas acciones.

Igualmente, acusó al Gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por presuntamente acusarlo de ser un padre vulgar: “El martes por la tarde el gobernador Henri Falcón me tildó de “cura vulgar” en su programa de Promar Tv“, indicando que nunca ha puesto sus servicios a la orden de un partido político ni de los seguidores de personajes políticos.

Sin embargo, según trabajadores de la Gobernación del estado Lara, Henri Falcón dijo que había un “cura vulgar” en Barquisimeto, pero no mencionó ningún nombre. Al final, “Chulalo” resolvió la problemática de la comunidad, sin salvarse de las críticas y supuestos ataques de grupos violentos, su publicación en Instagram fue eliminada minutos más tarde.

A veces quiero responder, pero cuando veo que tanta gente que me quiere, me conoce y me respeta responde tan bien por mí, se me pasa.

— Jesús Genaro Pérez (@PadreChulalo) 6 de septiembre de 2017