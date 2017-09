El candidato a la gobernación del estado Lara, Luis Florido ofreció un balance previo a lo que serán las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, donde rivalizará ante el actual gobernador de la entidad, Henri Falcón.

NB: En la recta final de las primarias ¿Cual es balance a tres días de la contienda electoral?

LF: Me estoy enfrentando no solo a un gobernador del estado si no a un candidato presidencial, evidentemente las primarias en lara son la lucha de David contra Goliat. Por eso es muy importante lo que va a ocurrir el próximo domingo, en las primarias ocurrirá la rebelión del pueblo. El domingo después de 17 años en el poder la gente buscará un cambio. Ese ha sido mi mensaje, yo representó el cambio para Lara. El objetivo será construir un mejor estado. Trabajaré con todos los alcaldes electos, con los usurpadores no es posible trabajar.

NB: La MUD anunció que llegaron a consenso en Vargas y Carabobo ¿Aún existe posibilidad de un consenso en Lara?

LF: No existe ninguna posibilidad. Yo creo en la Democracia y esta es una oportunidad para que los larenses elijan si están de acuerdo en darle cuatro años más para que Falcón llegue a gobernar 21 años. No cabe duda que al día siguiente cuenten con el respaldo de Florido si no gano las primarias.

NB: ¿Firmarán un compromiso ante la comisión electoral de primarias en Lara?

LF: Es algo que esta sobreentendido, pero siempre es importante que quede claro ante la opinión pública que seguiremos en unidad luego de las primarias. Mucho más que no presentamos la tarjeta de la unidad.

NB: ¿Está trabajando Luis Florido para alguna candidatura en un futuro y no en la de este año?

LF: Yo no aspiro ser presidente, mi aspiración es ser gobernador y lo voy a ser. Hagan una encuesta en su comunidad, esas encuestas que dicen que solo tengo 5 % está bien pero ganare la gobernación.

NB: Desde Avanzada se han atrevido a decir que Luis Florido no le gana ni a Carmen Melendez

LF: A mi siempre me han menospreciado, cuando era candidato a Diputado ocurrió y nuestra candidatura estuvo muy bien evaluada, luego cuando presidí la comisión de política exterior decían que yo no sabia nada de política exterior, el resultado de que a Borges y Guevara lo reciban Macron y Rajoy significa que se ha hecho un trabajo de política exterior que es el mas exitoso que se ha hecho en la AN. Y ahora desde la gobernación es lo mismo, pero ganando el domingo me convierto en el potencial gobernador de Lara.