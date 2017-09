La MUD quiere hacerse “fuerte” en las regionales

El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro señaló este miércoles que el gobierno intenta desmoralizar a la oposición con amenazas y amedrentamientos para que abandone la lucha de cambio en Venezuela.

“Tenemos que asumir con autocrítica el momento histórico que atraviesa el país (…) las regionales no resuelven los problemas, pero ganarlas nos hace más fuertes, no permitamos que la desesperanza gane la pelea, tenemos que cambiar la manera de entender la política”, comentó.

Agregó que desde el Parlamento, calles, universidades y comunidades se debe asumir con protagonismo la recuperación de los espacios políticos. “El 10 de septiembre los venezolanos tenemos la oportunidad de decidir quienes serán los líderes en cada estado, es importante participar, tenemos que superar esta alcabala para avanzar en el camino más importante que es cambiar el régimen político, económico y social”.

Cuestionó a la dirigencia que pide no participar en los comicios al comentar que una decisión de ese tipo solo llevaría a que el oficialismo se mantenga en el poder. Afirmó que mientras más convicción haya en el pueblo por votar más presión habrá por parte del Estado para suspender las elecciones, por lo que el objetivo es obligar al gobierno a contradecirse o efectuar la elección donde, a su juicio, 9 de cada 10 venezolanos votaría por un cambio.

Por otra parte, apuntó que el bloque opositor no descarta que el oficialismo tome acciones para crear figuras paralelas que le quiten competencias a las gobernaciones donde no resulte favorecido. “Esto no es una elección normal, no es una fiesta democrática, es un ejercicio de resistencia, si ellos (el gobierno) logran que usted se desmovilice, se desanime y no participe entonces sí van a ganar”.

Estas declaraciones fueron hechas durante un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, en el que se expusieron diversas razones para participar en los comicios regionales y donde participaron jóvenes adeptos al candidato a la gobernación del Zulia Juan Pablo Guanipa.

NAD