Cabello: “No le tengo amor al dinero”

Este miércoles 6 de septiembre el Constituyente, Diosdado Cabello, destacó que el imperialismo se empeña en atacar a los revolucionarios, pero se equivocan porque no saben que no le tenemos amor al dinero, como ellos.

“Se empeñan en atacarnos, nos dicen de todo, mienten, se equivocan porque no nos conocen, nos acusan de corruptos, a mí en lo personal, cuántas cosas no han dicho de mí, pero están equivocados, porque yo no le tengo amor al dinero, no me llama la atención para nada, yo vengo de un pueblo y el día en que me toque ojala me toque irme para ese pueblo”, apuntó durante su programa Con el Mazo Dando.

Asimismo, resaltó que a diferencia de él, los lacayos arrastrados al imperio sí lo hacen, razón por la cual “acusan de todo”. A su vez refirió, que la ex fiscal Luisa Marvelia Ortega Díaz, quien anda diciendo cualquier cantidad de mentiras, ahora esta en el olvido por que sus propias injurias se les cayeron.

Información de: Nota de Prensa