Henry Urrutia regresa a la pelota criolla pero esta vez como refuerzo de Cardenales de Lara, luego de una brillante presentación en la 2015-2016 con los Leones del Caracas y una breve pasantía en la pasada campaña con los melenudos.

“Estoy muy contento con regresar al beisbol venezolano y comenzar de nuevo con otro equipo, pues la verdad tuve mucho apoyo de los fanáticos y es bonito jugar en donde los fans te quieren. El 5 de octubre me uno a las prácticas de Lara”, destacó Urrutia a Líder.

El jardinero cubano confesó que en principio quería jugar en Dominicana, pero José Yépez (gerente deportivo de Cardenales) le ofreció la oportunidad de vestir el uniforme de los pájaros rojos. “Estoy muy contento de estar con Cardenales, es un equipo ganador, joven, que tiene mucha energía. Tengo varios amigos allá como Jesús Montero y Juniel Querecuto. Voy a prepararme duro para dar un buen espectáculo y ayudar a ganar la corona”.

Urrutia en la zafra 2015-2016 hizo su estreno con Leones, fue uno de los mejores refuerzos al batear para .average de 281, con siete dobles, tres jonrones y 19 remolcadas en 32 cotejos. Al siguiente año su pasantía fue más corta. Terminó siendo censanteado, luego de conectar 14 hits y fletar siete carreras en 15 desafíos.

“No estuve bien en las últimas dos semanas pero te confieso que sí me tomó por sorpresa. No juzgo las decisiones de la gerencia (de Leones) pero me dolió que no se me diera más oportunidad cuando incluso estando mal estaba entre los tres primeros en empujadas del equipo”.

Urrutia se ha paseado este año entre la filial en doble A y triple A de los Medias Rojas. “Mis números no son tan llamativos porque solo he tomado 270 turnos. Pero no se preocupe mi gente que tengo muchas ganas de fajarme. Este año bateó .350 con corredores en posición anotadora”, atizó.

Información de: Lider en Deportes