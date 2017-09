Andrés Cañizalez de la UCAB: “Lorenzo Mendoza sería el mejor candidato presidencial”

Profesor e investigador adscrito al Centro de Investigación de la Comunicación y Directivo de la Asociación Civil Medianálisis, abordó temas de la política venezolana con el periodista José Israel González (JIG), y entre cosas aseguro estar de acuerdo con la regulación de los contenidos en las redes sociales.

Andres Cañizalez (AC), articulista en varios medios impresos del país desde la acera opositora, afirma que las sanciones de EEUU contra Venezuela favorecen al gobierno de Maduro, que Zapatero perdió credibilidad, y que Henri Falcon no tendrá problemas para repetir en la gobernación del estado Lara.

JIG: ¿Estamos vulnerables ante la miseria de alguien en las redes sociales?

AC: Estamos presenciando en Venezuela y el mundo, un poder enorme de cómo puede construirse o destruirse en materia de opinión pública, instituciones como persona. Hay un enorme poder en lo que se dice en las redes, y probablemente en el momento pasional que estamos en Venezuela eso termina siendo muy peligroso. El tema de Guaco, es un grupo musical de Venezuela, que sigue en Venezuela y por tanto busca contrataciones para subsistir, más allá de quien lo contrate o no, es un grupo que no ha dado ninguna declaración partidista ni política y creo tocan para todos los venezolanos. Me parece inaudito que estemos presenciando un intento de linchamiento.

JIG: ¿En Venezuela hay que regular el uso de las redes sociales?

AC: Es un tema bien importante, no estoy en contra de las regulaciones de los contenidos, pero si me genera preocupación que esa regulación venga de actores políticos que han tenido como política la restricción de la información. No estoy en contra que haya una regulación de contenidos, pero me pregunto los antecedentes de quienes están promoviendo la regulación, y los antecedentes pasan por la censura y poca tolerancia a la crítica. Puede ser un riesgo real para acallar y evitar las críticas a un funcionario público.

JIG: ¿La oposición debió participar en la ANC para no dejarles la exclusividad a representantes del Gobierno?

AC: La otra discusión es ¿por qué la ANC, que tiene un mandato de hacer una constitución, lo primero que hace es destituir a la Fiscal y un mes después no han redactado ni el primer artículo? Personalmente creo que la oposición no tenía que participar.

JIG: No valido la ANC pero legitimo las instituciones cuando van a las regionales ¿No hay contradicción?

AC: ¡No! Cuando voy a las regionales estoy diciendo “me acojo lo que dice la Constitución del 99”. Pero la Constituyente viola la constitución que es herencia de Chávez. La constitución está inspirada en el principio participativo del pueblo.

JIG: Vemos a un Gobierno con un segundo aire y a una oposición dispersa y sin objetivos claros, además detrás de la cortina dándose puñaladas por el poder ¿Es así la política?

AC: La política es eso. Es también la amalgama, es decir el “chavismo” sigue unido porque el poder los amalgama. Este Gobierno no está preocupado en gobernar sino en permanecer en el poder. En la MUD en realidad no hay una unidad. En este momento, cuando tenían que tener una respuesta a ¿qué hacemos si se instala la ANC?, se planteó el tema de las regionales y se planteó el tema comunicacional muy malo. Por ejemplo, Ramos Allup salió jugando posición adelantada y María Corina Machado diciendo que no van a las regionales.

JIG: ¿Existe complejo en la MUD para admitir que no hay Unidad?

AC: Es probable. Yo diría que no podemos hablar de una oposición, sino de varias oposiciones.

JIG: ¿Cuáles son esas oposiciones?

AC: Una oposición que apuesta por una ruta electoral como AD, PJ, UNT, ahora VP que anduvo como con dudas, pero con los últimos mensajes de Leopoldo López a través de Lilian Tintori te aclaran todo. Tenemos otras figuras como María Corina Machado y Antonio Ledezma que claramente dicen que la ruta no es ir a elecciones, desde mi punto de vista es que no explican cómo vamos a cambiar todo.

JIG: ¿Obviaste a Henri Falcón?

AC: Claramente Henri Falcón y Avanzada Progresista es del grupo que piensa que la ruta es electoral

JIG: ¿Piensas que en Venezuela estamos en una dictadura?

AC: Si, la caracterización que me da a mí que en Venezuela vivimos bajo un régimen dictatorial, tiene que ver con el “no” reconocimiento de la voluntad popular. El pueblo eligió una Asamblea Nacional y le quitaron la competencia, luego el caso de la fiscal y la destituyen, esos son ejemplos.

JIG: ¿La oposición es tan dictatorial como el Gobierno, por no reconocer la voluntad popular?

AC: Son actores distintos. El Estado tiene un mandato que emana desde la constitución de ser garante del respeto a la voluntad popular. Que otros actores políticos lo hagan, son actores políticos, no tienen la responsabilidad.

JIG: ¿La mayoría de los líderes políticos que dicen que aquí hay una dictadura, imponen una dictadura partidista?

AC: De hecho el único partido de oposición que ha hecho elecciones internas es Voluntad Popular. En el caso de AD, Henry Ramos Allup, ¿Cuántos años tienes siendo el presidente? Hay entra la otra discusión ¿Qué tan democráticos son nuestros partidos de oposición?

JIG: ¿Estás de acuerdo con las sanciones y bloqueo que se le impone a Venezuela?

AC: No estoy de acuerdo, básicamente creo que terminan brindándole una tabla al Gobierno para excusarse y blindarse ante los propios errores. Cuando uno escucha a Delcy Rodríguez decir que “no llegarán medicamentos por el bloqueo”, uno entiende que esas sanciones serán una herramienta política favorable al Gobierno.

JIG: Quienes desde la oposición luchan por un canal humanitario y luego apoyan un bloqueo ¿Es una contradicción?

AC: Lo que tiene que hacer la comunidad internacional, si quiere ayudar a Venezuela, es lograr que exista negociación y diálogo político, dado que los dos actores no se reconocen entre ellos. Me parece que se debe crear un grupo de amigos, seis países, tres pone el Gobierno y tres la oposición.

JIG: ¿Zapatero perdió credibilidad como intermediario?

AC: Lamentablemente. El problema de Zapatero creo que quedó envuelto en una trama de las que se vive en Venezuela.

JIG: ¿Qué pasará en las primarias entre Florido y Falcón?

AC: Henri Falcón debería ganar. Para mí la interrogante es ¿con qué porcentaje gana Falcón? Creo que Florido está haciendo una apuesta importante pensando en su futuro político, dejando marcado un territorio, dejando claro su intención que quiere aspirar a ese cargo, además que estamos ante un gobernador que tienen aspiraciones presidenciales.

JIG: ¿Para competir con Lorenzo Mendoza?

AC: No lo sabemos. Para mi Lorenzo Mendoza sería un gran candidato, seria el mejor candidato. Cuando escribí ese articulo recibí muchísimos mensajes a favor.

JIG: Henri Falcón Vs Carmen Meléndez

AC: Gana Henri Falcón, pero Carmen Meléndez tiene un papel primordial que es reagrupar y mantener el espacio del chavismo. El potencial electoral es reagrupar y fortalecerse. Las elecciones pueden servir para que se amalgame el chavismo.

NB