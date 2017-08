Waooo | Así luce Yuvanna Montalvo luego de su reciente embarazo (+Fotos)

Yuvanna Moltavo anda dejando corazones rotos en todo el internet. Pues la despampanante esposa del actor Juan Carlos García parece ya estar al 100 por ciento con todo su cuerpo, al menos así lo demuestra su última foto en Instagram donde luce bastante sexy a pesar de su más reciente embarazo.

“súper hermosa, siempre me pregunto ¿si tuviste a esa princesita? Chama”, “Esto no se hace. Llevo un mes el gym, y no sombra a ese abdomen. Ayudaaaaaaa”, “Que suerte tiene Juan carlos al tenerte como esposa”, publicaron algunos fanáticos en la imagen que ya tiene 26 mil (me gusta).

Mamá-cita 😎🤣 • • Foto: @danielalonsofoto Maquillaje: @alex15makeup Una publicación compartida de yuvannamontalvo (@yuvannamontalvo) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 5:19 PDT

El mar renueva y enriquece el alma 🙏🏻❤️ Mi pareo es de @emmaoclothing1 #Hechoamano cada venta contribuye con una familia en #zimbabwe Thanks to the lovely @emmaoclothing1 each purchase contributes to kids and families in Zimbabwe 🇿🇼 #TakemeBack #cancun #crochet #Tbt Una publicación compartida de yuvannamontalvo (@yuvannamontalvo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 6:43 PDT

Creo que el fotógrafo se va a picar conmigo porque puse la foto blanco y negro 😎😂🙈 verdad mi @henrycuicas ? ❤️❤️❤️ #shooting #cdmx #wcw Una publicación compartida de yuvannamontalvo (@yuvannamontalvo) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 5:17 PDT

Información de: Ronda