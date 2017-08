¡Soplan vientos y no es por un huracán! Luis Florido recorrió Carora y miren lo que le dijo a Maduro

El candidato a la gobernación de Lara recibió en el estado a la presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Juan Guaidó.

“Soplan vientos de cambio, la gente quiere una manera distinta de hacer política, reclama acciones concretas, sin populismo”, manifestó el diputado Luis Florido, candidato a la gobernación del estado Lara, durante un recorrido por la avenida Francisco de Miranda en Carora, municipio Torres del estado Lara.

“Nuestra guerra es contra el hambre y la miseria de Nicolás Maduro y contra quienes quedarse en el poder para siempre cerrando el paso a la alternancia que no representa la democracia”, declaró.

El candidato a la Gobernación del estado Lara en una nutrida movilización estuvo acompañado de los diputados Juan Guaidó, presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, Franco Casella y el ex alcalde de Chacao Emilio Graterón, quienes le ofrecieron su respaldo.

Además asistieron los dirigentes de las organizaciones políticas aliadas: Primero Justicia, Voluntad Popular, las bases militantes de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Copei y La Causa R, entre otras, Florido se refirió a las exigencias de los torrenses que reclaman solución a los graves problemas estructurales incluyendo el suministro de agua.

El líder larense ratificó que “soplan vientos de cambio, la gente quiere una manera distinta de hacer política, sustituir el populismo por acciones concretas que resuelvan los problemas estructurales de la región, no quieren pañitos calientes, la gente quiere firmeza ante el poder nacional, un gobernador que se enfrente al poder central y no un gobernador amigo de Nicolás Maduro, los larenses reclaman posiciones firmes y contundentes, que llegue el agua al grifo de los hogares, no quieren tanques, ni seguir pagando pipas de agua del camión cisterna. Hay que solucionar los problemas y hablarle claro al pueblo, cuánto tarda eso y para ello vamos a utilizar todos los contactos internacionales, para que nos ayuden a resolver el problema del agua, para que utilicemos las represas que carecen de las aducciones para distribuir el vital líquido hasta los hogares torrenses y de todos los larenses”.

“Lara está sedienta el problema del agua” destacó Florido quien explicó que se combate la crisis con gerencia y capacidad para administrar los recursos financieros disponibles para buscar las soluciones óptimas, vamos a la gobernación de Lara a gerencial, a utilizar el mejor recurso humano en función de las necesidades de la población.

Por su parte el diputado Juan Guaidó, ofreció su respaldo a Luis Florido, quien -aseguró que ha fomentado la participación y el cambio en Venezuela, “enfrentado la dictadura, un diputado perseguido por su trabajo, por denunciar al mundo lo que sucede en nuestra nación, de incentivar la restitución del orden constitucional a través de los mecanismos internacionales, esa es la gran fractura que le pasan a Florido y por eso representa el sentimiento de cambio para Venezuela”.

“Si participamos ganamos, sino participamos gana quien quiera el régimen, el que se cansa pierde, no es el momento de tirar la toalla, tenemos la mayoría del pueblo con amplio respaldo internacional. El ataque del régimen va y viene, han dicho de todo en contra de Luis Florido quien es sin duda un empresario exitoso que se gana la vida trabajando, uno no elige de quien es familia, pero sí sus amigos. La no reelección y la alternabilidad es fundamental, dos períodos regionales son suficientes, el actual gobernador de Lara ha cumplido su período y debe darle paso a muchos otros luchadores sociales. El poder no puede concentrarse, la alternabilidad en cualquier democracia es fundamental, debemos dar el ejemplo desde la casa”, citó Guaidó.

