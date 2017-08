Robeilys Peinado: “Pueblo de Venezuela me motiva a seguir adelante”

La garrochista Robeilys Peinado llegó este jueves a Venezuela luego de su exitosa participación en el Campeonato Mundial de Atletismo 2017, celebrado del 4 al 13 de agosto en Londres, Inglaterra, competencia en la que logró conquistar la primera medalla histórica para el país en un evento de esta magnitud.

“La verdad es que esta medalla marcó mi vida al convertirme en la primera venezolana en ganar una medalla mundial de atletismo de adultos”, expresó sonriente Peinado al ser entrevistada en VTV tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, en el estado Vargas.

Peinado, de 19 años, logró el pasado 6 de agosto la primera medalla para Venezuela en un Mundial absoluto de atletismo al aire libre, tras conseguir un salto de 4,65 metros en la final que compitió contra 12 atletas. En el certamen, Peinado igualó su propio récord nacional de salto con garrocha.

Para recibir a la atleta, el pueblo venezolano se acercó a la terminal aeroportuaria para demostrar su alegría y acompañar a la atleta con ritmo de tambores.

La saltadora, que llegó a las 2:15 de la tarde, expresó su satisfacción y alegría por el caluroso recibimiento que le brindó el pueblo y su familia.

“Muchas gracias a todas las personas que se tomaron un poquito de su tiempo para venir acá a recibirme, estoy muy feliz, no me lo esperaba. Estoy muy feliz de reunirme con mi familia, con mis padres y estar con las personas que me aprecian; y le agradezco a Venezuela porque sin ellos esta medalla no hubiera sido posible, porque después de mi accidente de Río 2016, lo que me impulsó a seguir adelante fueron las palabras de motivación y de apoyo de todo el pueblo venezolano”, resaltó la garrochista.

Durante los Juegos Olímpicos Río 2016, Peinado sufrió un accidente durante entrenamientos previos a la competencia; la pertiga con la que entrenaba se le rompió durante un intento de salto y le ocasionó una fuerte cortadura en su mano que la inhabilitó a participar en su primera cita olímpica.

Peinado expresó a la juventud venezolana que sueña con ser un atleta de alta competencia y que anhela triunfar por Venezuela, que siempre deben tener toda la voluntad de levantarse ante cualquier adversidad.

“Cuando una puerta se cierra se abren miles, sólo hay que seguir luchando y trabajando. Yo lo logré, y como siempre lo digo: mis medallas y mis triunfos son para toda Venezuela”, recalcó.

Información de: AVN