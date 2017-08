Politólogo Yosbert Vásquez sobre las primarias en Lara: “Luis Florido no es contrincante para Henri Falcón”

El analista político y ex director de deportes en Barquisimeto con el alcalde Alfredo Ramos, admite que el este “cometió un grave error al liderar la llamada resistencia”. Dijo además que el gobierno nacional le sigue marcando la agenda a la MUD y que los partidos políticos opositores no llegan al 5% de aceptación en Venezuela.

Yosbert Vásquez (YV) conversó con el periodista José Israel González (JIG) sobre las primarias en Lara y la posible confrontación entre Henri Falcón y Carmen Meléndez, asegurando que “Falcón le ganara fácil a Florido y luego no le será cómodo derrotar a la candidata del PSUV”.

JIG: ¿Qué piensas de toda las acusaciones de la ex Fiscal General contra personeros del gobierno y viceversa?

YV: Esto es una fase de la política que no atiende los problemas de la propia política. No son los temas importantes, pero ojo, si deben ser atendidos. En Venezuela no podemos pretender que un “exilio” en Colombia vaya a solventar los problemas nacionales.

JIG: ¿Cómo no va a hacer un tema grueso la injusticia y la impunidad?

YV: Un adicional a ese tema, son acciones de los políticos que afectan la estabilidad del sistema político venezolano, pero no se está discutiendo eso, aquí se discute la credibilidad de un actor político, vemos como la opinión publica evalúa la figura de Luisa Ortega Díaz, no se habla como remediar todos el sistema de corrupción en la administración pública. Mientras se siga tocando los temas desde la personalidad, entonces no habrá cambios sustanciales en el país.

JIG: ¿Quién asesoró al ex alcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos sobre esa postura política que hoy lo llevó a su destitución y encarcelamiento?

YV: El Alcalde Ramos, a quien siempre lo he calificado como un caballero, cometió un grave error: el haber protagonizado la toma de las calles. Este concepto mal habido de la “resistencia”, que sin duda alguna fue violenta y generó caos en la ciudad, muertes, detenidos entre otros. El Alcalde fue uno de los que lideró eso. Ningún actor político iba a poder tener control de los “muchachos” que hacen la política desde las hormonas. El alcalde tomó una mala decisión y está en una difícil situación. Desde lo humano está en una situación difícil.

JIG: Pareciera que mientras más apoyo tiene la MUD, abandonan más espacios políticos. ¿Hay manera de explicar esto?

YV: Eso es un producto de la mediocridad política. La oposición en Venezuela actúa en función de la agenda política que impone el gobierno nacional. Uno de los principios de la política es “el dominio del terreno político”, y eso se traduce en la agenda política que tú presentes a la ciudadanía. Vemos una oposición que actúa en función a lo que diga el gobierno nacional. Las posibilidades electorales que tiene la oposición no es producto de la buena actuación de la MUD, es el producto del rechazo que el ciudadano siente ante las malas decisiones del gobierno nacional, esa especie de “voto castigo”. Los partidos políticos de la oposición tienen apenas el 5 % de aceptación, y cuando evaluamos eso nos damos cuenta que existe una crisis de partidos, por eso es normal que no se capitalice el descontento que existe en el ciudadano.

JIG: ¿Crees que si la oposición hubiese participado en las elecciones de la ANC el escenario hoy fuera otro?

YV: No existían posibilidades estadísticas para que el PSUV fuese mayoría. Hubiese ganado la oposición la ANC.

JIG: La Constituyente está legitimada por la oposición. Van a elecciones regionales.

YV: No toda la MUD tuvo esa postura de rechazo al sistema electoral. Hay partidos políticos de la MUD que han dicho que la salida es electoral

JIG: ¿Van a elecciones regionales en una dictadura? Explícame eso.

YV: El doble discurso de partidos políticos como Vente Venezuela y Voluntad Popular hace que colapse la MUD, y la gente diga que es un fracaso y que la MUD no los representa

JIG: ¿Qué va a pasar entonces, un voto castigo, abstención? ¿Si el elector engañado se abstiene, el Gobierno se queda con todo?

YV: En las parlamentarias pasadas también existía el descredito en la MUD y en el CNE, porque la motivación al voto no era el apoyo a la MUD, y no será ahora tampoco. La motivación al voto está en la situación país. En las elecciones regionales el elector saldrá a castigar al gobierno nacional. Para estas elecciones los niveles de abstención pudieran aumentar nuevamente, sin embargo esto pudiera contrarrestarse si los dirigentes de la oposición logran vender una posibilidad de cambio, mostrando un escenario donde las gobernaciones estén en manos del Gobierno Nacional.

JIG: ¿Crees que la confrontación de las primarias en el estado Lara es la prueba más clara de cómo está la MUD?

YV: Es la prueba más clara donde la MUD tiene buen liderazgo y ejercen la democracia. Bien por Florido y su aspiración; y bien por Falcón que quiere reforzar su liderazgo. Eso le permitirá a Falcón legitimarse si gana. Henri está acusado de que está “desgastado” y que no tiene “pegada” en Lara.

JIG: ¿Henri Falcón le gana a Luis Florido?

YV: ¡Le gana cómodo! Luis Florido no es un opositor o contrincante para Henri Falcón.

JIG: ¿Crees que luego que gane, Voluntad Popular y Primero Justicia van a apoyar a Henri Falcón contra Carmen Meléndez?

YV: Existe un acuerdo hasta escrito en la MUD, si no lo hacen es una tontería, también de Luis Florido si no lo hiciera. Aquí unas elecciones no la definen PJ y VP. Henri Falcón se convirtió en un fenómeno político en el estado, con unas características que le permiten captar votos de los diferentes sectores y tener una incidencia electoral importante, sin embargo la fusión entre VP, PJ, AD Y AP sería el mejor escenario en las regionales.

JIG: ¿Cómo ves a Henri Falcón ante Carmen Meléndez?

YV: Carmen Meléndez, al igual que Amalia Sáez, tiene el perfil como mujer planificadora, organizada, trabajadora, por supuesto que la beneficia. Tiene niveles de rechazo muy bajo porque no es conocida, pero no será tan cómodo para Henri Falcón ganarle a Carmen Meléndez. Seguramente Meléndez hará una candidatura con un “musculo” económico importante que pudiera contrarrestar la aceptación de Falcón. No nos podemos fanatizar y pensar que Carmen Meléndez es una candidata débil para Henri Falcón.

JIG: ¿Es Carmen Meléndez una amenaza para la candidatura de Henri Falcón?

YV: Es una adversaria que le exigirá a Henri Falcón el trabajo que está haciendo

JIG: ¿Crees que si Henri Falcón gana, es el inicio de su carrera a la presidencia?

YV: ¡Si no lo hace que se retire de la política! Es natural que un actor político que viene de una alcaldía y una gobernación aspire a la presidencia. Hasta el propio presidente Maduro ve en Henri Falcón una opción opositora.

JIG: ¿Dicen que todo eso es posible hasta que aparezca Lorenzo Mendoza?

YV: Lorenzo Mendoza es un empresario, aquí no podemos pensar que un empresario que desconoce el hecho político, que no tiene buenas relaciones con los partidos políticos, que no le gusta patear la calle pueda tener posibilidades electorales.

JIG: ¿Por qué afirmas que Lorenzo Mendoza no conoce el hecho político?

YV: Conocer la realidad sociopolítica lo hace hasta un estudiante de Ciencias Políticas, eso no significa que puede ser candidato presidenciable. Ahora, tiene una fortaleza que es no pertenecer a un partido político. Pero los mismos partidos políticos en Venezuela son los que pueden con su maquinaria presentar una candidatura presidenciable. Tenemos que hacer una evaluación de esos gobiernos latinoamericanos donde han estado los empresarios gobernando, que ha sido lo exitoso de estos empresarios, han recuperado la economía pero eso no define el desarrollo de una nación

JIG: ¿Tú concluyes que este proceso político ha sido tan exitoso como para impedir que un Lorenzo Mendoza sea presidente?

YV: Este proceso político en Venezuela y Latinoamérica, donde han logrado penetrar, los empresarios no son “la panacea ni el remedio” de los males para un hecho político. Definitivamente la política debe ser ejercida por políticos capaces, bien preparados, pero que no tienen que ser exclusivamente empresarios exitosos que puedan desarrollar un país.

