La candidata a la Gobernación del estado Lara, almiranta en jefa Carmen Meléndez, aseguró este jueves que para finales del mes de septiembre está prevista la inauguración del sistema hídrico Los Quediches, por parte del Gobierno Nacional, el cual favorecerá especialmente a los habitantes de Carora, en el municipio Torres de la entidad.

Señaló que se está ejecutando el proyecto aprobado por el presidente Nicolás Maduro por un monto de mil doscientos millones de bolívares: “No íbamos a esperar por el Gobernador. Aumenta el agua de precio y no le llega a la gente. A Hidrolara va a llegar el golpe de timón de la Revolución”, advirtió.

Durante el encuentro con diferentes comunas en Carora, en la parroquia Trinidad Samuel, la también responsable política por el estado Lara señaló que, de acuerdo a las observaciones y recomendaciones que reciba, fortalecerá su plan de gobierno: “Creo en el pueblo y a partir del mes de octubre vamos a gobernar juntos”, dijo.

Aseguró que fortalecerá el municipio Torres, tanto en la producción de alimentos como en el turismo. “Será el renacer de Lara, así que nadie se quede en casa, porque en 100 días cambiará este estado”.

Durante su recorrido de este jueves por Carora, la candidata sostuvo encuentros con las comunas: Bicentenario San Antonio, Hermes Chávez Crespo, Expedito Cortez, Manuela Sáenz, Libertador y Juana Francisca Arrieche.

Sin importar la sanción

“Estoy en la lista de los sancionados por el imperio. Honor que me hacen. A mí no me interesa el imperio,me interesa Venezuela,que se cumplan los sueños del Comandante Chávez y acompañar al presidente Nicolás Maduro. No vamos a permitir que vengan desde afuera a mandar en nuestro país”, dijo.

Agregó que las batallas electorales se ganan con votos: “Al presidente Nicolás Maduro lo eligió el pueblo ydebemos apoyarlo”, resaltó.

Encuentro con la juventud

Durante el recorrido por Carora, Meléndez se reunió con los jóvenes que participan como recreadores por el Plan Chamba Juvenil, en el estadio de la ciudad, en donde recalcó que de ganar la gobernación dedicará esfuerzos a cumplir proyectos de la juventud, a estimular el deporte y la recreación.

“Ustedes son la generación de oro que tantas medallas ha traído al país. Vamos a recuperar espacios para que en ellos funcione el Movimiento por la Paz y la Vida”, dijo.

Información de: Nota de Prensa