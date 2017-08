Erick Valles: “Nuestro verdadero problema sería que las personas no salieran a votar”

Erick Valles, Secretario General de Gobierno, declaró acerca del proceso de las primarias, tras postularse el actual Gobernador, destacando que no “hay duda” que Henri Falcón volverá a ganar la gobernación, sin embargo resalto el respeto a el otro candidato por la Mesa de la Unidad Democrática Luis florido quien será el que se medirá en este proceso de primarias para saber quien será el candidato oficial para las Gobernaciones del estado Lara.

En este sentido el secretario general, destacó que el verdadero adversario es el Partido Socialista unidad de Venezuela (PSUV) y que la bandera que elevaran para esta elecciones a realizarse el mes de octubre será “motivar al voto, porque debemos ir en contra del Gobierno del Presidente, a la gente no se le puede olvidar las colas que se hacen, el Clap no es solución, la solución es que todos puedan ir a comprar lo que desean en cualquier abasto o mercado” destaco Erick Valles en el programa Buenos Días de este jueves.

De igual manera hizo un llamado al pueblo de Lara a que no se sienta coivido al momento de ir a votar, ” a pesar que desde la mesa de la unidad se han cometido errores, sabemos que nosotros somos quienes darán soluciones, porque los de la ANC no tienen progreso”, de igual manera ratificó su confianza hacia el CNE, porque a su juicio está seguro que se podrá ver una movilización masiva de personas para votar en las regionales.

“Nuestro verdadero problema sería que las personas no salieran a votar, como lo dijo el Gobernador no se puede prometer algo que no se va cumplir, trancando las calles no van a sacar al gobierno la unica manera que el gobierno salga es por la vía del voto y así debemos demostrarlo en la elecciones Regionales”, Señaló

Concluyó motivando al pueblo venezolano a que salga a votar tanto en las primarias como en las elecciones convocadas por el CNE para el mes de octubre para asi poder restablecer el orden político del país.

