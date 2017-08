Holanda canceló concierto por amenaza terrorista

El alcalde de Róterdam (Países Bajos), Ahmed Aboutaleb, ha declarado este miércoles que la Policía de su país ha detenido al conductor de una furgoneta procedente de España tras recibir una advertencia de terrorismo por parte de las autoridades españolas, informa AFP.

Ese edil ha precisado que el vehículo, cargado con botellas de gas, ha sido retenido cerca del lugar donde se ha cancelado el concierto del grupo de rock estadounidense Allah-Las.

Se ha suspendido la celebración del concierto debido a la advertencia recibida por parte de la Policía española. Las autoridades neerlandesas han explicado en un comunicado que “tomaron esa información lo suficientemente en serio como para, tras hablar con los organizadores, cancelar el evento”.

La cancelación ha tenido lugar antes de que comenzara el espectáculo. El lugar del evento, un antiguo almacén de grano llamado Maassilo, ha sido evacuado y los organizadores devolverán el dinero a los espectadores.

Mientras tanto, la Policía investiga el incidente con la furgoneta española. Por el momento, se sabe que la misma no tiene relación con los recientes atentados en Barcelona.

Bomb disposal team checks out the Spanish van in Rotterdam.

Via @robertpbas pic.twitter.com/r4XXyzKQdG

— The Spain Report (@thespainreport) 23 de agosto de 2017