Este miércoles 23 de agosto, en la edición número 171 de su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello se refirió a las denuncias infundadas que hizo la ex fiscal prófuga Luisa Ortega Díaz en la cumbre de fiscales del Mercosur realizada en Brasil, sobre un supuesto depósito de la constructora Odebrecht a empresa vinculada a Cabello.

“Según la triple alianza del Mercosur Venezuela está suspendida, pero como todo es un show, se fue esta señora para allá y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta 100 millones de dólares ¡Te los regalo!”, expresó,

En ese mismo orden de ideas, señaló que las cuentas no cuadran, “porque el presidente de Odebrecht dijo que se habían entregado en Venezuela sobornos por 98 millones de dólares, pero ella dice que a mí solo me dieron 100 ¿y dónde están los 15 que le dieron a Capriles que ellos mismos dijeron allá en Brasil? O sea vamos restando, ¿de dónde sale tanta plata? Son mentirosos y son falsos. Yo lo he dicho mil veces, a los que están en el mundo, investíguenme, bueno Luisa Marvelia ya no tienes que investigar nada porque no eres fiscal”.

Información de: Nota de Prensa