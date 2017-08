Alfredo Ramos habría sufrido una crisis hipertensiva en el Helicoide

10 días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ubicada en Caracas, tiene el Ex Alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, esto luego de la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el desacato al mantenimiento del orden público en la ciudad de Barquisimeto, por las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Su esposa y ex primera dama de Barquisimeto, Carmen de Ramos, denunció este lunes que se están vulnerando los Derechos de Alfredo Ramos, al no permitir luego de 10 días visitas por parte de su representante legal: “No le permiten ver a su Abogados defensores, a parte de esto también le niegan la visita de familiares que es un nexo muy importante“, esto con la finalidad de determinar el estado de salud y físico que pueda tener el Ex Alcalde.

En este sentido, destacó que Alfredo Ramos sufre una hipertensión severa crónica y por lo tanto su esposa se vio obligada a dejarle las medicinas con los efectivos de seguridad en El Helicoide: “El toma diariamente cuatro medicamentos para su tensión, el sábado tuvo una severa crisis hipertensiva“, dijo Carmen manifestando su profunda preocupación por el estado de salud de su esposo.

Como un “preso político” calificó Carmen de Ramos a su esposo y exigió con todo el dolor de su alma, ver al Ex Alcalde: “Pido que nos permitan la visita familiar, es bastante fuerte no saber de su estado de salud, una persona que necesita la tensión médica y no se le está prestando diariamente“, aclarando mientras lloraba que toda la información recibida por ella, es extraoficial debido a que no ha podido visualizar el estado físico de Ramos.

Para finalizar, indicó que este martes van a introducir un recurso de amparo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Esperamos que la familia pueda visitarlo, Alfredo ha durado hospitalizado hasta 15 días por esas crisis hipertensivas“, aclarando que existe la posibilidad de solicitar la medida de arresto domicialiario, pero debe ser el Ex Alcalde quien tome esa decisión.

Noticias Barquisimeto