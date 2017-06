El secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, señaló este jueves que la “Mesa de la Unidad Democrática (MUD) perdió el control de las movilizaciones” porque a su juicio los voceros han planteado diferentes estrategias al respecto.

“Nosotros hemos criticado que se haga una movilización sin estrategia, porque no puedes convocar a las personas para cualquier cosa con ha venido ocurrido en esta etapa. Esto no quiere decir que no haya estrategia sino hay como 10 estrategias, por lo tanto la MUD perdió el control total de esas movilizaciones, porque las convocan un grupo de aquí y de allá”, expresó.

Estas declaraciones las ofreció, luego que se han cumplido más de 70 días en los cuales la coalición opositora han dirigido una serie de actividades de calle, tras las sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a finales del mes de marzo.

Por su parte, dijo que el Gobierno nacional debería retirar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la oposición cesar el conflicto, en busca de una negociación para que ambos grupos políticos se midan en las elecciones regionales.

Durante entrevista en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión, señaló que el oficialismo debería prepararse para salir del poder, porque a su juicio el Ejecutivo es minoría por lo tanto cree que no debería haber persecución tal como ocurrió en 1999 cuando el expresidente fallecido Hugo Chávez arribó al poder.

En este sentido, Mujica afirmó que los procesos Constituyentes “deben llevarse a cabo en tiempos de consenso no de conflictos”, por lo tanto cree que si este proceso termina de concretarse puede ser negativo para el país, por lo tanto insistió que la nación debe encaminarse hacia un acuerdo.

Información de: Globovisión