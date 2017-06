Sebastian Yatra prepara su primer concierto en México

El cantautor colombiano Sebastián Yatra se prepara para su concierto en el foro Plaza Condesa de la Ciudad de México, donde podrá cantar en vivo su éxito “Traicionera” con Cali y el Dandee.

“Estoy bien emocionado porque es mi primer concierto oficial aquí en la Ciudad de México en el que voy a estar con toda mi banda que viene desde Colombia, con todos mis bailarines, con toda la producción al 100%, con pirotecnia, visuales y todo”, dijo Yatra en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press a propósito de su presentación del sábado.

“Traicionera” suma casi 12 millones de vistas en YouTube y fue la canción que Yatra interpretó en la pasada entrega de los premios MTV MIAW. El músico también se prepara para lanzar en los próximos días la balada “Devuélveme el corazón”.

“Es una canción para sentarte a escuchar la letra, recordar diferentes momentos de las relaciones”, apuntó. “Es una canción que me emociona mucho sobre todo porque la voy a cantar por primera vez en vivo en el Plaza Condesa”.

Del video del tema, que protagoniza, dijo que es una historia trágica de amor: “Está bien intenso. Ya verán mi lado de actor”.

El cantautor de 22 años nació en Colombia y cuando tenía 5 años se mudó con su familia a Estados Unidos. Al principio de su carrera repartía su residencia entre Miami y Medellín, pero ahora lo hace entre su tierra natal y la capital mexicana.

“Estoy viviendo parte del tiempo aquí en la Ciudad de México, feliz. Me encanta este lugar, me encanta la gente de México, la cultura, la comida, todo”, expresó. “Aquí hay música y muchas cosas por hacer, un público espectacular”.

Además de su residencia, la imagen de Yatra ha cambiado de un estilo urbano a uno entre hipster y formal.

“Siento que me he ido encontrando más a mí mismo”, dijo el artista. “Ahora realmente me visto como me nace más”.

Tras su concierto en el Plaza Condesa, continuará su gira por Europa con presentaciones en España, Portugal, Italia, Francia y la Arena O2 de Londres, donde actuará en el concierto Hola London! junto a Juan Luis Guerra, Juanes y David Bisbal. La relación de Yatra con Inglaterra ha tenido otro punto de encuentro reciente: el 2 de junio abrió el concierto del cantante británico Ed Sheeran en Bogotá.

A propósito del ataque terrorista en el concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, señaló que “hay que promover el amor, la paz y tener la esperanza. … No podemos dejar que el miedo nos gobierne y lo que nos deje tomar decisiones”.

“Me parte el alma ver que la gente por sus creencias y su manera de ver la vida esté dispuesta a herir y matar a niños, gente completamente inocente, completamente ajena a las guerras y a esos conflictos, me da mucha tristeza y le rezo a Dios que no vuelva a suceder”, dijo.

Yatra considera un logro su participación en una versión de la canción “No Vacancy” de OneRepublic, grupo al que dijo admirar.

“Es una canción con una letra súper linda sobre cuando uno encuentra a esa persona que hace que uno ya no vuelva a sentir ese vacío, que esa persona te llene ese espacio en el corazón”, dijo.

El artista, que ha acumulado fans desde el lanzamiento de sus primeras canciones, como “Para olvidar” y “No me llames”, comenzó el 2017 con el pie derecho con el tema “Alguien robó”, para la que tuvo como invitados a Wisin y Nacho y cuyo video lleva más de 94 millones de vistas.

“Ha sido bien emocionante ver el resultado que ha tenido ‘Alguien robó’, sobre todo también cantar al lado de Wisin y de Nacho, era un gran sueño para mí”, señaló. “Espero poder seguir haciendo canciones así para bailar y para disfrutar”.