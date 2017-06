Concejal Natera: “El arzobispo convierte a la Divina Pastora en un show politiquero”

El concejal del municipio Iribarren por el Psuv, Alejandro Natera criticó la forma como Monseñor Antonio López Castillo de ha prestado para convertir la imagen de nuestra Virgen en una procesión “politiquera”, en complicidad con el alcalde “guarimbero” Alfredo Ramos.

“Para nosotros la fecha más sagrada desde el punto de vista religioso son los 14 de enero, cuando el pueblo de Barquisimeto, sin distingo de raza, condición social o ideología política, sale en procesión para venerar a nuestra patrona, por eso condenamos que el arzobispo pretenda alterar la historia, montando un show con el principal símbolo religioso de los barquisimetanos”, dijo Natera.

Este jueves vamos a trabajar

Sobre el decreto emitido por el alcalde Ramos al declarar “día no laborable” este jueves 15 de junio, el concejal “Chuchín” Natera informó que “el mandatario municipal tiene la facultad como patrón de darles el dio libre a los trabajadores de la alcaldía de Iribarren, pero no puede atentar contra la producción y el comercio de la ciudad, al pretender que las empresas no abran ese día y los trabajadores no laboren”.

“Nosotros vamos a trabajar como todos los días y no asistiremos a ese show que el alcalde y Monseñor López Castillo han montado con la imagen de la Divina Pastora”, aseguró Natera, quien le hizo un llamado al alcalde para “que se ponga a recoger la basura que esta regada por toda la ciudad, y deje de usar los recursos del municipio en financiar la guarimbas”.

NB