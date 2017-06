Como cada 13 de junio El Tocuyo ubicado en el municipio Morán y todo el estado Lara celebra el día de San Antonio de Padua con bailes de tamunangue que se realizan por todo el territorio larense.

Según la iglesia católica el patrono de El Tocuyo es uno de los santos más conocidos y venerados en el mundo, a quien según la tradición, se le invoca para hallar objetos perdidos.

Existe infinidad de creencias populares donde este santo se le quita al niño de sus brazos, se pone de cabeza para pedir novio, esposo o hijos además de cualquier intersección de San Antonio.

Hay quienes afirman que estas no son solo creencias y que San Antonio de Padua si produce el milagro a las mujeres de traerles un novio o esposo.

Es patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros.

Incluso acá les dejamos una oración a San Antonio que indican es efectiva para conseguir novio(a) esposo (a).

San Antonio, glorioso por la fama de tus milagros, obtenme de la Misericordia de Dios esta gracia que deseo: (Mencione el favor que pide).

Como tú eres tan bondadoso con los pobres pecadores, no mires mi falta de virtud, antes bien considera la Gloria de Dios que será una vez más ensalzada por ti al concederme la petición que yo ahora encarecidamente hago.

Glorioso San Antonio de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, te pido ayuda. Has venido a mi auxilio con tan amable solicitud y me has aliviado tan generosamente que me siento agradecido de corazón. Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor.

Renuevo la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo. Continua defendiéndonos benignamente con tu protección y obténme la gracia de poder un día entrar en el Reino de los Cielos, donde cantaré eternamente las misericordias del Señor.

¡Amén!

