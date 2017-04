A las 2:16 de la madrugada de este domingo, llamaron al Servicio de Emergencia 171 indicando que una persona habría recibido un disparo en el sector La Alfarería, en las adyacencias de la pasarela y que a la misma la montaron en una motocicleta y lo lanzaron en la puerta del ambulatorio de Cabudare. Presentó un disparo en la frente y otros seis impactos entre el pecho e intercostal.

El joven fue recogido por los trabajadores e ingresado, pero no había nada que hacer, había fallecido. Entre sus pertenencias tenía una cédula de identidad que lo identificaba como: Javier Alejandro Quintero Romero (29).

Cerca de las 3.00 de la madrugada, vieron como un Caprice blanco se detuvo en la calle 4 del sector II de Valle Hondo, en Cabudare, y de su interior lanzaban un cadáver, el cual presentó tres balazos en el pecho y quedó tendido en medio del matorral.

Comisiones de la policía fueron enviadas a la zona, los funcionarios observaron el cuerpo de un hombre, que estaba boca abajo y se quedaron resguardando en el sitio que carece de iluminación. Cuando aclaró el día, los funcionarios se asomaron para ver nuevamente el cuerpo, y al observarlo notaron que se trataba de un funcionario activo de la Policía del estado Lara.

Se trataba del oficial Abner Neptalí Adjunta Tona (33), adscrito a la Brigada Motorizada del CCP Metropolitano.

Su hermano quien también es efectivo de Polilara fue avisado sobre lo sucedido y llegó al sitio, además de funcionarios de Inteligencia, quienes acordonaron toda la zona. Al tratar de indagar sobre qué había ocurrido, una funcionaria dijo que en horas de la madrugada había recibido una llamada de Adjunta, quien dijo que andaba tomando con un amigo llamado Javier, y se escuchaban voces de mujeres.

Los funcionarios que estaban en el sitio advirtieron que en el ambulatorio estaba otro fallecido y que su nombre era Javier y tras verificar, supieron que se trataba de su amigo.

Como un rompecabeza

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, comenzaron a armar el caso, vieron que estaban en presencia de un doble homicidio y aunque existe una llamada que indicó de un herido en la Alfarería, aún los sabuesos no han podido precisar dónde fue el hecho. Lo que sí están claros es que ambos estaban en una fiesta.

“En la noche (sábado) me llamó, me dijo que fuéramos a beber y yo le dije que se quedara tranquilo que lo dejáramos para hoy (domingo)”, relata el compadre de Quintero Romero, quien recibió esa llamada a eso de las 10.00 de la noche, pero el hoy fallecido no le dijo donde se encontraban, lo que sí supo es que andaba con su amigo el policía en una moto.

Por otra parte trascendió que Edy, como era conocido de cariño el policía, andaba en una motocicleta Bera gris, que presuntamente usaron para trasladar a Quintero Romero al ambulatorio y posteriormente se la robaron, además lo despojaron de una pistola 9 milímetros de uso personal del funcionario.

Entre los móviles del hecho se rumora que Quintero Romero habría tenido un problema con unas personas, quienes le dispararon. El funcionario tratando de defenderlo se metió y también fue baleado. Una fuente manifestó que la pelea habría sido por una dama. Pero dicha versión está siendo verificada por los sabuesos.

Sobre el vehículo utilizado para abandonar al funcionario en Valle Hondo, está siendo rastreado, aparentemente fue despojado a otra persona para trasladar el cadáver, el cual decidieron abandonarlo.

El policía debe prever

“El alcohol no deja nada bueno. Yo inculqué a mis hijos valores cristianos, no me gustan las fiestas, ni las bebidas, era algo casi impuesto”, relataba el señor Antonio Adjunta, padre del funcionario.

A la vez relata que era el sexto de sus siete hijos, de los cuales cinco son hembras y dos varones, ambos funcionarios policiales.

El señor comenta que fue su propio hijo quien le avisó lo sucedido. Lamenta lo ocurrido, cuenta que él es funcionario de Polilara retirado hace tres años, sirvió a sus filas durante 30 años, a la cual ingresó por necesidad, nunca quiso que sus hijos tomaran esa profesión, pero ambos lo hicieron. Destaca que Adjunta era muy apasionado y cumplidor con su trabajo, le encantaba hacer procedimientos, tenía 8 años dentro de la institución, perteneciente al Curso 28 de policía.

“Nosotros nos formaron como policías preventivos y debemos tomar medidas para evitar que algo nos ocurra, por lo que no podemos exponer nuestras vidas”, señaló el padre del funcionario, quien con tristeza destacó que su hijo no lo hizo.

El efectivo policial residía en la urbanización Blanquita Pérez, en la calle Andrés Bello, de Tarabana II, en Cabudare. Con su muerte quedan dos niños huérfanos de padre, una niña de 2 años y 3 meses, y un varoncito que el último de este mes cumplirá los dos años.

Sobre Quintero Romero, se supo que residía en Agua Viva, pero se la pasaba en Tarabana, desde hace años era amigo del funcionario y siempre compartían juntos. Actualmente estaba desempleado, pero se ganaba la vida como mesonero y según aseguraron los conocidos se trataba de una persona sana.

Con su muerte queda huérfano un hijo de 5 años.

Adjunta Tona se convirtió en el séptimo funcionario asesinado en este 2017.

