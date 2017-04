La socióloga e investigadora de la comunicación Maryclen Stelling estima que se está prestigiando la vía confrontaciones y no la dialogando, con actividades a sus manera cada bando. “La decisión de la oposición es la calle, quizás es un acto desesperado. Ya los líderes políticos hablan del 2018 de elecciones pero calendario como tal no ha ofrecido el CNE”.

Asegura que el presidente Maduro ha estado dando vistas de unas elecciones regionales el año que viene. “Coloca en otro poder la decisión de otro poder la responsabilidad, pero es una puerta que se está abriendo, y la presión internacional es fuerte”.“Solo con palabras, ofertas y promesas no se baja la tensión, solo bajaría si el CNE ofrece un calendario electoral que ya aparentemente no será para el 2017 sino para el 2018, serian válvulas de escape. El Gobierno debería buscar válvulas de escape para esta olla de presión que se está convirtiendo Venezuela en este momento”.

“El país está en ebullición, es un país vivo que sufre, que se lanza a las calles y defiende sus derechos. Aquí hay una confrontación desde que Chávez llegó al poder que ha tenido etapas de convivencia, etapas fuertes como el abril del 2002”.

Asegura que la oposición ha tomado la decisión de seguir en la calle para que se prioricen en las decisiones que creen que se deben tomar. “Hay dos medias verdades, la de la oposición y la del Gobierno y ahora hace falta un centro, hay ciudadanos que se están replegando hacia al centro replegados por la confrontación y esos ciudadanos no están tomados en cuenta”.

Cree que el centro debe ser tomado en cuenta porque busca la “subsistencia” y no las demandas políticas.

