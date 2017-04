La cantante puertorriqueña Olga Tañón, envió una contundente repuesta a la actriz Natalia Streignard luego de que escribiera a través de su cuenta oficial en Instragram que no de nacionalidad venezolana. “Para su información yo no soy venezolana”, escribió.

Esta afirmación de Streignard generó mucha por polémica en redes sociales y ocasionó la rabia de muchos artistas del medio del espectáculo, entre ellos la intérprete de “Es mentiroso” Olga Tañón, la cual manifestó su enojo a través de Instagram.

“Nosotros los artistas tenemos que ser más que agradecidos con todos los paises que nos han abierto las puertas ! Que nos han dado la oportunidad de trabajar llevando lo que sabemos hacer , alegría y música . Es el caso de Venezuela el país que por 7 años mi compañía de discos de esa época me dijo que no era el tiempo de promoverme y que tenía que esperar . Pero yo dije por qué no Venezuela? Y yo insistí ! Cuando llegue a ese país no pare de llorar por tanta espera , conocían mi música , me recibieron y adoptaron como una hija más de el país ! Disfrute y cante en todo el país y FRUTO de mi trabajo y cansancio Venezuela puso comida en mi mesa . HOY NO ES LO MISMO . Pero no por eso se abandona a un país . NÓ ! No saben cómo me duele el alma ! Solo les digo estuve en las buenas pero también en las malas ! Por qué aunque algunos difieran en cuestiones de política la realidad es que al final , Todos , pero Todos queremos vivir en paz y ver que nuestra familia tenga comida y seguridad. Por eso siempre seré … Puertorriqueña orgullosamente Venezolana!!!!! Arriba Venezuela arriba !!!!!!! Todos merecemos lo mejor y punto . No unos más y otros menos . FUERZA VENEZUELA !!!!” #OlgaTañon #PuertoRico #venezuela #prayforpeace #instagram #puertorriqueñaosgullosenteVenesolana #todolopuedoencristoquemefortalece #venezuelasomos1.

Luego de que se generara tanta controversia por lo que escribió la actriz, ella misma se disculpo y escribió: “Perdón por poner algo que sonó tan feo”.

Sarine Lázaro

Información: Últimas Noticias