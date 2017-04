La selección venezolana de Copa Davis superó a El Salvador por 3-2 en la semifinal del Grupo II por la Zona Americana.

A primera hora, Ricardo Rodríguez cayó por 6-2, 6-2 y 6-3 contra Marcelo Arévalo, dejando todo para que el segundo match fuera el decisivo.

“Planteamos un partido que no supe ejecutar. Por momentos estuve incómodo, no veía claro como tenía que jugar y se dio el resultado que se dio“, señaó Rodríguez. “Sabía que Marcelo iba a estar completamente recuperado. Es un gran profesional. Me hubiese gustado plantear un partido un poco más físico de lo que lo hicimos, pero hemos tomado esa decisión como equipo“.



Luis David Martínez y Rafael Arévalo fueron los elegidos por los capitanes, choque que después de estar doble 6-1 a favor del venezolano, dio punto final cuando su contrario se retiró.

La próxima etapa, entre el 15 y 17 de septiembre, medirá a los criollos contra Barbados por el pase al Grupo I.

Información de Líder