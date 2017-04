Con mucha alegría y entusiasmo Betty Juarez 65 años quien no podía caminar debido a una ulcera que se lo impedía pero le prometió a la Divina Pastora que si la curaba regalaría artesanías con su imagenes a la gente.

“Tengo 6 años con la ulcera yo caminaba con la virgen pero luego que me dio la ulcera no pude más y solo la veía por eso le pedí que me curara” declaró la señora de la tercera edad mientras regalaba artesanías hechas con la forma de la imagen de la virgen y pintada.

Betty también comentó que tiene un amigdalitis aguda y “no podía hablar nada” pero gracias a ella pude curarme y exhortó a todos a tener fe en los milagros que ella realiza por qué si puede sanar.

“No hablaba nadita pero aunque no hablo claro estoy mucho mejor” indicó sobre otra de las enfermedades que posee.

“Siempre se hace el sacrificio y por mi salud” finalizó la señora Juarez

Noticias Barquisimeto