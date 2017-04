En un lujoso hotel de Caracas, Laureano González, juramentado y presentado el jueves oficialmente por la Comisión Electoral como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), dio su primer discurso, en el que aseguró que los directivos suramericanos son los más destacados del mundo.

“Nosotros no competimos en cualquier lugar (…), formamos parte de Suramérica, donde se juega el mejor fútbol del mundo. El que produce los mejores jugadores del mundo y, por consiguiente, también somos los mejores dirigentes del mundo”, destacó González, en el recinto repleto del resto de los delegados designados en las elecciones del pasado 23 de marzo en Maturín.

Desde 2017 hasta 2021 será el periodo en el que estará González al mando del ente rector del fútbol en Venezuela, que mantiene su apuesta fuerte en perfeccionar el trabajo de las categorías inferiores así como las diversas variantes del balompié.

“El proyecto de trabajo es crecer abajo. Si nosotros no crecemos en la formación de jugadores, evidentemente, no vamos a tener éxito (…) Venimos obteniendo resultados porque cada día hay un trabajo mayor en la parte formativa”, resaltó el candidato electo con 123 votos.

González también resaltó la imperiosa labor de formar a los entrenadores y árbitros criollos en el país, pues considera que “emigren, se eduquen y regresen no existe en el fútbol”.

“Nunca estuvimos tan últimos”

Ya como presidente de la FVF, Laureano González fue contundente en cuanto a la evaluación de lo que ha dejado el paso de la selección nacional en el actual premundial suramericano.

“Nunca estuvimos tan últimos como estamos ahora. Ahí están los números. En el fútbol los resultados son los que determinan si lo haces bien o lo haces mal. Nosotros les dimos todo el apoyo. Nuestra selección ha viajado en las mejores condiciones, como viaja cualquier otro equipo de primer nivel y lo seguirá haciendo, pero los resultados se consiguen dentro de la cancha”, evaluó uno de los fundadores de Mineros de Guayana, que a su vez enfatizó que en la Vinotinto todavía no se puede hacer un balance de lo que podría dejar, en un futuro, el equipo venezolano, pues “acaba de vivir una renovación de jugadores”.

No es solo el seleccionador…

Para el máximo regente de la FVF, no existen “técnicos con varitas mágicas” que puedan hacer que los resultados se le den en un abrir y cerrar de ojos a la selección.

“Esto no corresponde exclusivamente al director técnico. Todo se trata del complemento: jugadores-entrenador. Mientras el seleccionador se entienda con los futbolistas, los jugadores sean buenos jugadores y el técnico sea un técnico que comprenda, los resultados se van a dar. Yo no veo nombres. No creo que existan directores técnicos con varitas mágicas”, evaluó González sobre la continuidad de Rafael Dudamel al frente de la Vinotinto mayor.

Información de: Líder