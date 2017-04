Luego que la animadora Annarella Bono expresara su opinión sobre los artistas venezolanos que se encuentran en el exterior a través de las pantallas de Televen, la actriz venezolana Mercedes Brito le replicó desde Los Ángeles mediante un video donde aseguró que “no es nada fácil vivir bajo asilo político”.

Mercedes, quien también formó parte del programa “Lo Actual” aseguró sentirse dolida por los comentarios realizados durante el espacio. “Tú ibas perfecto chama, hasta que te referiste a los artistas del exterior yo entiendo tu dolor, porque ese es mi país también, pero cuanto me duele que te hayas quitado la censura para meterte con uno”, expresó.

Brito, además le comentó a Bono lo difícil que es tener que escuchar que su familia no tiene comida o que le falta alguna medicina que ella no sabe cómo mandarles. Para finalizar la actriz radicada en Miami exigió que no mencionen a los artistas en el exterior para usarlos como mal ejemplo.

Información de El Farandi