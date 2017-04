En Venezuela no para la polémica en las redes sociales, y es que hace poco a través de Twitter, Instagram y Facebook; se empezó a viralizar imágenes en contra de los canales de televisión (Venevisión, Globovisión y Televen), por no transmitir los acontecimientos en las marchas de este martes 04 de abril en la ciudad de Caracas.

Tras el constante bombardeo de denuncias por el “poco apoyo” de estos medios nacionales, un grupo considerable de artistas venezolanos comenzaron a postear imágenes referentes a los acontecimientos de la marcha, donde hubo agresiones, detenciones y abuso de autoridad.

Sin embargo, esto no quedó allí, la modelo y presentadora venezolana Annarella Bono se sintió aludida por el post hecho por el comediante 2.0; y para ello utilizó su gran alcance como conductora del programa “Lo Actual” (Televen) para fijar su postura ante los hechos suscitados en la marcha opositora y para defenderse ante los ataques de algunos usuarios de Twitter.

La ex chica Polar también aprovechó la oportunidad para criticar ciertos artistas venezolanos en el extranjero quienes postearon imágenes de la protesta, estando en el extranjero. “A mis compañeros que están a fuera, a todos los puedo nombrar, todos los aplaudieron por colocar ‘mi Venezuela bella’, pero posteaban desde Miami y New York, ¿ellos si tienen el derecho?, ¿ellos si reciben aplausos?, hay que aplaudirlos, pero.. ¿por qué no se quedaron aquí entreteniéndoles’?, parándose a las cinco de la mañana sin saber si van a llegar, búsquenme para ver si tengo mil guardaespaldas, tengan conciencia… – este país no lo tiene destruido el gobierno, este país lo tenemos destruido nosotros los venezolanos, porque no hay tolerancia”, Afirmó Bono.

El nerviosismo entre los altos ejecutivos de la Planta Televen por lo que comentaría en su programa la bella modelo venezolana, era previsible, pero más nervioso y preocupado estaba su esposo, el Mayor del Ejército y ex edecán del presidente Hugo Chávez, Antonio Morales, quien hoy cumple importantes funciones como jefe de la comisión presidencial para la inspección del sistema financiero en el país.

Morales es el esposo Annarella Bono, tienen una hija de cuatro años y maneja las relaciones entre la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y el diputado del Psuv Diosdado Cabello, aunado a la inteligencia de Miraflores y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), siendo un militar activo destacado por su preparación académica, capacidad de trabajo, y manejo estratégico de situaciones complejas en el área de la planificación y toma de decisiones.

NB