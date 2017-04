Miguel Cabrera pide cesar la violencia en Venezuela

El pelotero Miguel Cabrera se pronunció este martes 4 de abril a través de las redes sociales, para rechazar la violencia generada por grupos adeptos a la oposición durante la concentración de derecha que tuvo lugar ayer en el este de la ciudad.

El inicialista de los Tigres de Detroit escribió a través de su cuenta en Instagram el siguiente mensaje: “co… de su madre todo esto. Un país matándose y ¿los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada? Que impotencia. Yo no soy chavista ni opositor. Yo soy venezolano y me duele mi país. ¡Ya basta!”, aseveró el grande liga.

Cabrera, que vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, viene de formar parte del equipo que representó al país en el Clásico Mundial de Beisbol, que se celebró el pasado mes de marzo y en el que fungió como capitán de la novena criolla.

Vale destacar que la concentración que tuvo lugar ayer martes en el este de la ciudad, tenía como finalidad protestar contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por las sentencias dictadas el pasado miércoles 29 de marzo y en las que se establecen que éste ente asumiría algunas funciones de la Asamblea Nacional, ante el estado de desacato en el que se encuentra desde el año pasado.

Información de: La Iguana