Héctor Rodríguez: “Oposición esta intentando dar golpe parlamentario”

Los diputados oficialistas, denunciaron los intentos de “desestabilización” en el país por parte de la oposición, calificando el hecho como “un golpe parlamentario”.

El diputado y jefe de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez sostuvo que la oposición convoca al pueblo para movilizaciones llenas de odio: “Nosotros con nuestro corazón chavista convocamos a la paz y a la solidaridad; nosotros ofrecemos esta rueda de prensa para darle argumentos al país del intento de golpe parlamentario que quiere cometer los partidos de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática”.

Rodríguez indicó que la Asamblea Nacional no tiene potestad para destituir sola a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “Ellos insisten en destituir a los magistrados del TSJ, no tienen potestad para destituir por ellos solos sin cumplir con ese procedimiento; la misma Constitución es muy clara en el artículo número 265: ‘Los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante la mayoría calificada (primer elemento que no cuenta la oposición) de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida a los interesados en caso de faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano en los términos que establezca la ley’, explicó el parlamentario.

Información de UR