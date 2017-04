Maduro asomó elecciones para el 2018

“El próximo año hay elecciones y les vamos a dar una pela”, pronosticó el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, a la oposición desde el estado Apure.

“Con todas las campañas internacionales y las conspiraciones seguimos adelante (…) A Venezuela y al pueblo no lo puede detener nada ni nadie”, manifestó.

Asimismo, destacó que seguirá mandando a pesar de “la derecha” y la Asamblea, ” que hagan lo que quieran, yo voy a seguir mandando. El pueblo me puso aquí para gobernar y eso es lo que he hecho, no debemos perder el tiempo con esa oligarquía”, resaltó.

Maduro llegó a Apure para declarar a la entidad territorio Barrio Adentro cobertura 100%, en el marco de la inauguración del consultorio popular Isla Elba. Se encuentra acompañado de la primera dama, Cilia Flores y del gobernador Ramón Carrizalez.

Información de: NAD