Argentina impone al Mercosur clausula asia Venezuela

Por medio de un comunicado la canciller Susana Malcorra de argentina afirmo que aplico cláusula democrática a Venezuela por intento de Justicia al país sureño.

A estos elementos los cancilleres que integran la unión de países suramericanos y socios fundadores del Mercosur- se reunieron el sábado en Buenos Aires, aunque se han expuestos comunicado de los asistentes a la cita negando que la cláusula se hubiera aplicado

“El Mercosur aplicó la cláusula democrática (…) El sábado acordamos ir con lo establecido en este protocolo: avanzar con todas las partes de Venezuela para entender primero el estado de situación y para ayudar a resolver los temas esenciales: cronograma electoral, separación de poderes y presos políticos”, dijo Malcorra a través del comunicado. Esta medida a pesar de que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) , se encuentre actualmente suspendido del Mercosur, y así de marcha atrás con un dictamen que le permitía asumir funciones del Parlamento.

Por otra parte “La decisión de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro del día sábado fue en parte de lo que nos llevó a avanzar. Cuando nos reunimos esto había sido, en teoría, resuelto, porque el Poder Ejecutivo había instruido al Poder Judicial para resolver el tema”,cito la canciller Malcorra .

A todos ellos “Esto demostró no solamente una injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo sino que comprobó la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Lo cual es la prueba evidente de que las instituciones democráticas no están funcionando”, dijo la canciller. y por lo tanto demuestra que las instituciones no cumplen con una descentralizador o poderes autónomos .

Finalmente La canciller sumo las posibilidades de sostener la posición del Mercosur en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada para el lunes donde tratarían el caso de Venezuela de no ser suspendida.

Noticias Barquisimeto