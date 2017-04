El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Roy Daza, sugiere que entre los pasos para mejorar la situación entre la Asamblea Nacional (AN) y el Ejecutivo, debe estar una reunión entre las partes.

“Hay tres cosas directas, concretas para no hablar de abstracciones políticas. Tiene que haber una conversación ya inmediata entre el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el presidente de la República, Nicolás Maduro”, dijo en entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio.

Daza asegura que se debe retomar la base de la agenda de la Mesa de Diálogo para discutir los temas relacionados con los problemas económicos y otros que afectan al país. “Para discutir tres temas de carácter económico como son el manejo de los bancos internacionales, el cerco en el país como se levanta la producción. Es un problema que tiene que resolver el Ejecutivo y el Legislativo”.

Además cree que se deben tomar las medidas en lo electoral y eso pasa por fijar las fechas de las elecciones. “Si la MUD asumiera la tarjeta de la Unidad las elecciones serian en 15 días pero está la validación, y hay que definir las fuerzas principales”.

Con respecto a la tesis de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela dijo que si se hubiese presentado la Asamblea no estaría funcionando. “Es lógico que cada uno de los poderes posea escenarios directos de una crisis políticas que tienen tiempo, la única decisión jurídica que he visto que no le han hecho convocatoria a referendo es la Tablas de Moisés, después de eso cualquier cosa puede ser reformada”.

En la situación actual estima que “hay un problema concreto que no lo refleja la decisión del TSJ pero tampoco de los diputados opositores, es cómo resolver un problema muy importante para el país, que es que la Asamblea no va a avalar las negociaciones de Venezuela con la CAF o los empresarios chinos; eso implica que hay comunicaciones donde le dicen a las entidades bancarias que no hagan una negociación”.

Estima que hay injerencia de Estados Unidos para que no haya ciertas negociaciones y un nivel de cerco financiero. “Si hoy en la reunión de la OEA se produce una decisión que signifique un cerco económico vamos a sufrió un bloqueo económico porque eso es lo que viene”.

Información de UR