Sylvester Stallone no actuará en los “Mercenarios 4”

La película “Los Mercenarios” se estrenó en el 2010, y fue dirigida y protagonizada por el actor Sylvester Stallone. Luego, años después, los fanáticos de esta entrega de acción pudieron volver a ver a Barney Ross (Stallone) y su comando élite en dos nuevas entregas “Los Mercenarios 2 y 3”.

Hace poco, el mismísimo actor de Rocky confirmó hace tan solo dos meses que había comenzado a trabajar en la cuarta y última película de la saga. Finalmente este proyecto podría no ser llevado a cabo, pues Stallone ha decidido abandonar la franquicia debido a diferencias creativas.

Según informa Deadline, el actor no logra ponerse de acuerdo con el productor Avi Lerner. Ambos difieren en cuanto a la elección del director, el contenido del guion y otros aspectos creativos de la cinta que no han sido especificados. De haber seguido adelante con el proyecto, Stallone podría haber ganado la cantidad de 20 millones de dólares al interpretar por cuarta vez al protagonista. Esta gran suma de dinero no ha servido como aliciente para el intérprete, quien ha preferido dejar atrás a su personaje antes que llevar a la gran pantalla una historia con la que no se siente satisfecho.

El productor que trabaja para Millenium Films ha especificado que los problemas de la película comenzaron hace mucho tiempo: “Hemos tenido algunos malentendidos con Sly, pero esto ocurre desde hace un año y medio. Ahora mismo, cada uno tiene su opinión. Coincidimos en el 95% de las cosas, pero hay algunas cosas de la producción en las que no lo hacemos”. Lerner también ha explicado al medio estadounidense que la película podría seguir adelante sin su protagonista y que no piensa que el proyecto “se haya acabado” todavía.

Información de El Farandi