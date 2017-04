Diputado Ramos Allup: “La Fiscal General no se ha prestado para lo que quiere el gobierno”

El secretario general de AD Henry Ramos Allup (HRA) conversó durante un programa especial con el periodista José Israel González (JIG), y manifestó entre otras cosas que “La Fiscal General ha tratado de echarle un parao al gobierno frente a todas estas cosas, y por eso no la nombraron presidenta del Poder Moral”.

Sobre sus aspiraciones presidenciales dijo: “Me voy a contar, voy a ganar y voy a cobrar”, y también expresó que si Lorenzo Mendoza quiere ser candidato debe medirse con ellos en unas primarias.

JIG: ¿Tu opinión sobre la sentencia del TSJ?

HRA: Esto viene ocurriendo desde que ganamos en diciembre del 2015, que por primera en 17 años el gobierno perdió el control de la Asamblea. Nosotros ganamos las elecciones y tomamos posesión pero antes de que tomáramos posesión el gobierno comenzó a prepararse desde el TSJ para controlar y neutralizar el sufragio popular y autonomía de la Asamblea. Para este momento los diputados de Amazonas están desincorporados y ellos no han resuelto el fondo de la materia, ni tampoco han convocado a elecciones. Todo eso lo envié al Tribunal en comunicado.

JIG: ¿No existe disolución de la Asamblea?

HRA: La sala no ha dicho “la Asamblea esta disuelta”, pero le quita todas las facultades. Tanto es el delito que la propia Fiscal había dicho que violaron la constitución. Los miembros del TSJ además de delincuentes son unos perfectos ignorantes.

JIG: ¿Quien interpreta la constitución?

HRA: La Sala Constitucional, siempre y cuando se ajuste a la Constitución.

JIG: ¿Que instancia puede determinar eso?

HRA: No hay determinación, hay un conflicto de poderes, ¿quién lo dirime? el Ministerio Público

JIG: ¿Que le toca a hacer a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz?

HRA: Hay que demandar ante la fiscalía. El TSJ no puede aclarar en su oficio sobre sentencias anteriores.

JIG: En el mundo se habla de un “autogolpe” ¿es esto un autogolpe?

HRA: Es un autogolpe continuado.

JIG: ¿Cuando ustedes declaran el abandono del cargo del presidente Maduro, no es eso un golpe de estado?

HRA: No es un golpe, eso me lo dijo el propio Escarrá, quien fue el que metió eso en la Constitución.

JIG: ¿Si al presidente ustedes lo demandan por abandono de cargo, como se da un “autogolpe” alguien que no ejerce el cargo?

HRA: Este es un gobierno que actúa “de facto”.

JIG: ¿Por qué asombrarse con lo que dijo la Fiscal General, cuando todos los días escuchamos que en Venezuela no existe separación de poderes?

HRA: Lo que dice la Fiscal es la verdad. Siendo del PSUV ella estaba al servicio del Gobierno, pero no la nombraron presidenta del Poder Moral porque no ha querido intentar las acciones y acusaciones que el Gobierno pretende que intente. La Fiscal ha tratado de echarle un parao al Gobierno frente a todo esto, es por lo que el Gobierno la veto para que fuera presidenta del Poder Moral. Ella no se ha prestado para lo que quiere el Gobierno.

JIG: ¿Ya anda en campaña Henry Ramos Allup?

HRA: No, yo no ando en campaña, cuando eso pase lo vamos a anunciar y la haremos en profundidad.

JIG: ¿Quién resolverá este problema, Venezuela debe espera por la OEA?

HRA: El Gobierno no resolverá el conflicto y nosotros, para honrar la voluntad popular, debemos aguantar los embates de un gobierno forajido que se va a terminar mucho antes que se termina la Asamblea Nacional. Venezuela no nos perdonaría que nosotros abandonemos la confianza que nos dio el soberano.

JIG: ¿Entonces hay que esperar el 2018?

HRA: Por mí que hubiera elecciones presidenciales mañana, porque mientras estén este equipo de “rufianes” en el gobierno todo se va a agravar. Pero con los pies en la tierra, hacemos presión en las elecciones que se vencieron. El Gobierno después de la validación no tiene como no hacer las elecciones regionales.

JIG: ¿Y si el CNE dice que dentro de cuatro meses hay elecciones regionales?

HRA: Presentamos nuestros candidatos, los elegimos como a nosotros nos dé le gana, sea por primarias o por consenso, con el CNE o sin el CNE

JIG: ¿Hay gente que está esperando que esto se resuelva en los próximos días a través de la OEA?

HRA: La OEA es un mecanismo para que Venezuela cumpla, yo siendo presidente de la Asamblea fui ante la OEA a pedir la activación de la carta democrática.

JIG: ¿Usted está de acuerdo con los sectores políticos que están pidiendo la aplicación del artículo 350?

HRA: Eso es un derecho constitucional, buscar restablecer el orden constitucional, pero eso no te dice que es con bombas todo eso es pacífico y democrático.

JIG: ¿Cuando decide usted lo de su candidatura presidencial?

HRA: Cuando se den las fechas de las elecciones

JIG: ¿El Gobernador del estado Lara Henri Falcón, dio a entender que ustedes estaban atorados?

HRA: Cada quien puede decir lo que le parezca, yo no me voy a afanar especialmente estar opinando sobre situaciones que no se han presentado. Ya veremos.

JIG: ¿Qué tal la validación de AD y los comentarios de que el CNE los ayudó?

HRA: Lamento que se quedó un gentío sin validar porque teníamos pocas máquinas y los tiempo limitados. No entraré en “dimes y diretes” con las demás organizaciones, pero puedo demostrar que tuvimos menos máquinas y menos tiempo que los demás.

JIG: ¿Piensa AD que es la primera fuerza de la oposición?

HRA: Bueno, eso es lo que dicen los números, si validamos en las 24 entidades y sacamos más validantes que los demás, por lo menos en ese evento lo somos.

JIG: ¿Que piensa Henry Ramos Allup de la tesis que existe que Lorenzo Mendoza será candidato presidencial?

HRA: Él ha dicho que no, pero si el aspira y se lanza es respetable.

JIG: ¿Tendría que ir a primarias?

HRA: El candidato presidencial de la oposición será electo en primarias. Yo me voy a contar, voy a ganar y voy a cobrar

JIG: ¿Si te eligen presidente que harías con los CLAPS?

HRA: Suprimo ese sistema “esclavizante”, eso no ayuda a la gente.

JIG: ¿Qué haces con las Fuerzas Armadas?

HRA: Que cumplan con sus funciones constitucionales.

JIG: ¿Aspiran que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre este conflicto con el TSJ??

HRA: Por lo menos que no sigan funcionando como andamios de todas las violaciones del Gobierno.

JIG: ¿La carta democrática está por encima de la constitución de la República?

HRA: Si esta, los tratados se aplican por encima de la constitución

JIG: ¿Meterías preso a Diosdado Cabello?

HRA: Se abriría un sistema de administración de justicia que investigue y que enjuicie a todo el que haya delinquido.

JIG: ¿Es enemigo suyo Diosdado?

HRA: Si, somos adversarios y enemigos.

JIG: ¿2018 Elecciones presidenciales?

HRA: Ojala fueran mañana.

JIG: Si son mañana se les enreda el “papagayo” a ustedes.

HRA: No se nos enreda nada, el único enredado es el Gobierno, no los salva ni el “médico chino”.

JIG: ¿En Venezuela tenemos dictadura?

HRA: Claro que sí, es una dictadura “Post-Moderna”.

JIG: ¿Hay salud para afrontar una candidatura presidencial?

HRA: Yo creo que sí, gracias a Dios

