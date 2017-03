Santos sobre Venezuela: Hay que encontrar una salida pacífica

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se pronunció este viernes sobre Venezuela y afirmó que “hay que encontrar salida pacífica” a la situación que vive el país.

“Como gobernantes deben siempre acudir a principios rectores en todas sus actuaciones”, dijo Santos sobre política exterior y situación en Venezuela.

Dijo además que “nuestra política es tener buenas relaciones con todos los países, especialmente con los vecinos”.

“Agradezco el apoyo del proceso paz que hemos recibido por parte de Venezuela de manera permanente”, sostuvo.

Expresó además que siempre ha tenido diferencias políticas con Venezuela, indicando que no ha estado de acuerdo con las medidas políticas aplicadas en el país.

“Las profundas diferencias que tengamos sobre la mejor forma de producir resultados sociales y economía no la poníamos en discusión porque nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Yo le dije a Chávez que nunca iba a estar de acuerdo con su revolución bolivariana”

Asimismo agregó “dejemos que la historia de su veredicto es mejor sistema. A ver cual puede producir mejor bienestar para nuestros respectivos pueblos. Creo que la historia está dando su veredicto”.

“Tenemos tratados que nos obligan a mantener el cauce democrático. Lo que sucedió ayer de quitarle todo el poder a la Asamblea Legislativa nos obligó a elevar nuestra voz de protesta y soberana que se ve claramente vulnerada. Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable”.

El mandatario insistió al afirmar que “esto claramente destruye el pilar mas importante de cualquier democracia que es la representación popular”.

“Yo diría que hay que buscar que cualquier transición sea pacifica por eso el diálogo no se debe descartar así no haya dado resultado. Muchos dicen que el dialogo se ha usado para ganar tiempo pero no se debe descartar, porque cualquier alternativa es peor”.

Para concluir, Santos manifestó que la comunidad internacional debe “enviar señales claras, señales contundentes que debemos ayudar”.

Con información de Globovisión