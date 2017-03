Edgar Ramirez:“No puedo contener las lágrimas cada vez que escucho esta canción“

Hace 40 años y 3 días, nací en un país que nos invitaba constantemente a soñar, un país que aunque no era perfecto, nos inspiraba; un lugar lleno de posibilidades, de puertas abiertas, de ilusión…de libertad ; de donde nadie quería irse y al cual todos querían venir…y los que se iban, “no se iban” : viajaban, aprendían y regresaban. Hoy, todo parece indicar que ese país de esperanza ya no existe, que se acabó, que la ilusión se fue para siempre… pero NO! Nada más lejos de la verdad! Si de algo debemos estar seguros, es que Venezuela no volverá a los errores del pasado que nos trajeron hasta aquí y MUCHO MENOS seguirá siendo lo que es hoy; porque más temprano que tarde nos levantaremos juntos para reconstruirla y ser más grandes de lo que jamás hemos sido…y nos volverán a reconocer en el mundo por la honestidad, la voluntad de trabajo, la decencia y la compasión de nuestra gente y por todas las cosas buenas que tiene para ofrecer nuestra tierra de gracia. Así que pongamos nuestras ilusiones donde deben estar: en VENEZUELA! No puedo contener las lágrimas cada vez que escucho esta canción, de la misma manera que no pude contenerlas durante la grabación del video. Muchas gracias @sanluisoficial por ese talento que por tantos años me ha conmovido el alma, por darme el chance de reencontrarme con mis hermanos de #VozVeis y por invitarme a participar en este homenaje tan hermoso y tan urgente para el país. Ha sido un gran honor para mí compartir esta emoción junto a grandes venezolan@s tan queri@s y respetad@s como @apacheoficial, @delgadomaite, @gabyespino @greivisvasquez, @tomastincon8 @omarvizquel13 y mi maestro, mi abuelito @carloscruzdiez EL VIDEO COMPLETO ESTA EN EL LINK DE MI BIO, POR FAVOR COMPARTELO CON EL MUNDO Que viva #venezuela #venezuelatengoentimisilusiones

