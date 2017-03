Ex Miss Universo Venezolana exigió respeto a su voto

Golpe de Estado a la Asamblea Nacional 😡 Exijo RESPETO a mi VOTO, RESPETO a la voluntad del pueblo VENEZOLANO que eligió su asamblea !!! 🚫NO NO NO Y NO A la DICTADURA 🚫 NO más abuso !!!🇻🇪🇻🇪🇻🇪

