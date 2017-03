La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC por su siglas en inglés) actualizó el ranking mundial y Venezuela se mantiene en el séptimo lugar, luego de haber culminado su actuación en el Clásico Mundial de Beisbol.

A pesar de que la delegación criolla no logró avanzar a las semifinales de la justa, pudo sumar importantes puntos que mantiene a la selección nacional en la élite de la disciplina en el mundo estero.

“A pesar de que los objetivos no fueron logrados en el Clásico Mundial, se pudo sumar puntos que nos mantienen entre los mejores del mundo. Desde que asistimos a la Premier 12 hemos estado entre los 10 primeros y esperamos poder seguir subiendo”, declaró Edwin Zerpa, presidente de la Federación Venezolana de Beisbol (FVB).

Venezuela ocupa en séptimo lugar con 2.804 puntos y es superado por México que acumula 2.961, Cuba se mantiene en el quinto lugar con 3.737, y Taiwán es cuarto con 3.901 unidades.

El top tres, lo integran las delegaciones de Japón con 5.699 puntos, mientras que los Estados Unidos es segundo con 5.378 y Corea del Sur cierra el podio con 4.789 tantos.

“Es allí donde debemos estar nosotros, pero para poder llegar a ese selecto grupo tenemos que asistir a todas las competencias internacionales y además conseguir buenos resultados para seguir ascendiendo en el ranking mundial de la disciplina”, dijo Zerpa.

El resto

En el octavo lugar se encuentra la delegación de Australia que ascendió dos casillas y suma 2.433 puntos, Holanda sigue en el noveno lugar con 2.071 unidades, Canadá descendió dos puestos y ahora es décima con 2.020, mientras que Puerto Rico subió un escalón y ahora es undécimo con 1.759 e Italia cierra el top 12 con 1.708, por lo que de seguir las cosas así estos equipos estaría compitiendo en la Copa Mundial Premier 12 que se efectuará en noviembre del 2019.

Los puntos

Según informan las autoridades del beisbol de la nación, los puntos con los que cuenta la selección nacional, se dan gracias a las categorías sub 15, sub 18, sub 21 y adultas entre las cuales destacan los equipos de la Premier 12 y Clásico Mundial de Beisbol.

“Nosotros estamos en la élite del beisbol gracias a los trabajos de los equipos de las categoría menores que son más que los adultos, por ello, tenemos que seguir invirtiendo y apoyando a estas categorías que son las que nos ubican entre los mejores del mundo”, agregó Ángel Machile, vicepresidente de la FVB.

Machile también dijo que con la actuación que tuvo la novena de Venezuela en la Premier 12, que se efectuó en Taiwán en noviembre del 2015, la delegación llegó a estar ubicada en el sexto lugar y muy cerca del quinto puesto, casilla que quieren ocupar muy pronto.

Por su parte, la delegación femenina también tiene su propio ranking y después de su decorosa actuación en el Mundial de Corea del Sur 2016, donde lograron cosechar una medalla de bronce, son quintas en el mundo y la gerencia de la pelota fémina en la nación, aseguran que quieren seguir ascendiendo en el escalafón internacional.

Información de: Nota de Prensa