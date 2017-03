De la alegría de jugar con su hermana mayor a encontrarse al borde de la muerte, en solo cuestión de segundos, pasó una adolescente de 12 años de edad después ser alcanzada por una bala perdida que ingresó a su vivienda, ubicada en el municipio Palavecino del estado Lara, durante la noche de este lunes.

Entubada y en estado crítico está recluida la joven en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga (Hupaz). Los pronósticos no son prometedores, según indicaron allegados.

La muchacha es la menor de siete. Vive en el rancho (situado en una invasión de la Piedad Sur, llamada José Félix Ribas y con entrada cercana al Colegio Americano por la Intercomunal Barquisimeto-Acarigua) con su padre y hermana de 17 años de edad; su mamá murió de un infarto cuando ella tenía solo meses de nacida.

Eran como las 10:00 de la noche del lunes y “ella estaba bochinchando con la luz apagada y el televisor prendido, pero hubo un momento en el que dijo: ‘ay no me gustan esos juegos, yo me voy a acostar para este lado porque mi papá no me quiere’, y se acostó. De repente se escuchó como si hubiese caído una piedra en el techo y el señor se molestó porque a veces lo fastidian así”, contó la vecina de la familia, Dayana Ovalles.

“¿Te dio la garrotera?”, habría preguntado el padre a la muchacha al ver que ella había quedado atravesada en la cama; no hablaba ni se movía.

Explicó Ovalles que, después de no obtener respuesta, se percataron que la joven tenía el rostro bañado en sangre gracias a la luz del televisor. La bala se alojó en su frente.

Con gritos de auxilio la familia alertó a la comunidad, la cual se unió para prestar su apoyo y trasladar en una motocicleta a la herida hacia el ambulatorio Don Felipe Ponte de Cabudare. De allí la remitieron al Hupaz, aunque, según denunciaron habitantes de José Félix Ribas, perdieron valioso tiempo porque no había ambulancia para trasladarla.

“Mi esposo salió sin camisa y sin zapatos. Cuando la vio la levantó y se la llevaron en la moto. Nos indigna que en el ambulatorio no había ambulancia para sacarla. Cobraban 80 mil bolívares para trasladarla, aunque después conseguimos una en 40 mil. De paso que, cuando llegamos al hospital, nos pidieron pagar otra ambulancia para hacerle una tomografía”.

Está por pasar a bachillerato

Un grupo de trabajadoras del colegio Rafael Urdaneta de La Mora, aguardaba con angustia a las afueras del Pediátrico, durante la mañana del martes, esperando información sobre la adolescente y en apoyo al señor Eduardo Fernández, padre de la joven.

A través de ellas se conoció que la víctima del infortunio cursa sexto grado en dicho plantel educativo, puesto que el progenitor es vigilante y obrero en la institución.

Quienes la conocen, la describien como una joven alegre, tranquila y de buenas calificaciones.

“¡Ah mundo! Está por pasar a primer año. Esa es la niña de los ojos del papá”, comentó un vecino.

Luego de conocer lo ocurrido, la subdelegación San Juan del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Lara inició las pesquisas para determinar de dónde provino el proyectil. Todo varía dependiendo del viento y la inclinación del disparo.

Aunque los vecinos dicen que no escucharon ruido alguno, habitantes de La Mora –urbanización aledaña al sitio del suceso- comentaron que minutos antes del siniestro habrían visto a una comisión de un cuerpo de seguridad persiguiendo delincuentes por la zona.

Nota y Foto de: El Impulso