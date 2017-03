Vecinos del pueblo de Santa Rosa, informaron que la alta intensidad de las lluvias de este martes, estuvieron a punto de desbordar el Río Turbio de Barquisimeto y efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren y de Protección Civil del estado Lara, procedieron a desalojar a los habitantes de las casas ubicadas en la orilla.

Hasta ahora no se han reportado daños en las viviendas ni personas heridas a causa de las lluvias. Se espera en las próximas horas el reporte oficial de los Bomberos y Protección Civil, quienes más temprano, incentivaron a la población a no salir de sus casas en caso de no ser necesario.

26 servicios de emergencia registró el plan AlertaBQTO durante las últimas horas, la inestabilidad atmosférica que ha afectado al país, produciendo abundante nubosidad y lluvias entre dispersas y continuas, originó que el Cuerpo de Bomberos de la alcaldía de Iribarren pusiera en marcha el Plan #AlertaBQTO, con la finalidad de brindar atención a las comunidades ante las emergencias presentadas. En el vídeo se muestra la creciente del caudal en el Puente Santa Rosa #Lluvias #Venezuela #Barquisimeto Una publicación compartida de Noticias Barquisimeto (@noticiasbarquisimeto) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Noticias Barquisimeto