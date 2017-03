Luis Dorante: “Oropeza me dejó en el aire”

Cardenales de Lara decidió tomar otros aires. Aun cuando Luis Dorante llevó a los crepusculares a la final por el campeonato de la temporada 2016-2017 de la pelota criolla, el no ganarla, al parecer, lo llevó a su salida del equipo.

“El balance con Cardenales de Lara fue muy positivo, aunque no pudimos conseguir el campeonato, fue un gran trabajo”, dijo Dorante en conversación con el programa radial Tiket VIP de Deportiva 1300. “Estoy sorprendido por la decisión, creo que tuvimos un buen trabajo para llegar a la final, no me dijeron que hice algo mal”.

Cardenales anunció este lunes que su mánager para la próxima zafra será José Moreno, quien se desempeñó durante los últimos años como coach de banca de la escuadra guara. Dorante ahora le será difícil pactar con un equipo de Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para esta temporada.

“Yo siempre creí que era la primera opción. Humberto Oropeza decía a la prensa que yo tenía el 80% de posibilidades de ser el mánager”, indicó el exmanager y además resaltó no sentirse del todo cómodo con la decisión del presidente de la divisa crepuscular, debido a que lo dejó “en el aire”.

“Le agradezco a la directiva de Cardenales por hablar de frente, lo único que no me gustó es que fue un poco tarde. Ya casi todos los equipos tienen su mánager, solo faltaría Tiburones de La Guaira y seguro Ozzie Guillen va a repetir”, precisó.

Sin embargo, Luis Dorante, quien fue fuerte opción para erguirse como Mánager del Año en la campaña pasada, no ve todo perdido. Considera que su carrera apenas comienza. “Mientras haya salud todo está bien, Dios me tiene algo guardado por ahí, ahora es que falta carrera para buscar el título”, sentenció.

Información de: Meridiano