El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresó este martes que en la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se está “discutiendo el caso Venezuela y se están agotando las vías diplomáticas para que se hagan elecciones en el país”.

Durante una entrevista en Vladimir a la 1, transmitida por Globovisión, Ramos Allup explicó que Venezuela, como miembro de ese organismo, “ha suscrito tratados internacionales y al estar ahí hay que acatarlos. Esta se convierte en una norma supraconstitucional. No aplicarlos sería subversivo”.

TSJ

Sobre la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que define límites de la inmunidad parlamentaria consideró que perjudica al Gobierno porque, a su parecer, “no respeta el Estado de derecho” en el país.

El parlamentario indicó que no le extraña, ni le sorprende el texto publicado por el órgano judicial, porque el TSJ “no ha cesado de emitir sentencias con criterios cada vez más restrictivos con la función pública”.

“Quieren tratar de someternos a la jurisdicción militar, ahí no hay derecho de defensa, ni llevar defensores y esto es grave cuando se está discutiendo la situación del país en la OEA”, reflexionó.

Gobierno-Empresarios

El secretario general de Acción Democrática (AD) criticó que el Gobierno aprobara recursos para los empresarios, a propósito de la “Expo Venezuela Productiva”, y dijo que el “dinero que das un sector se lo quitas a otro”.

“El problema venezolano es de producción y distribución, ¿potencia en qué?, en este país no hay alimentos, ni medicinas, no tenemos qué producir ni cómo pagarlo (…) Venezuela no tiene con qué pagar la comida y medicina que necesita”.

Validación

Ramos Allup catalogó de “excelente” el proceso de validación de su partido durante el fin de semana pasado, porque “todos trabajamos para validar en todos los estados y hemos recorrido constantemente el país”.

“Todo estos logros van al servicio de la unidad. Nos duele mucho que personas se quedaron en las colas y no validaron”.

En relación a la validación por AD de Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente político Leopoldo López, explicó que ella lo hizo porque su hijo se lo pidió.

“Que se esté validando no implica que no se presione para que se hagan las elecciones”, indicó.

Además, se expresó sobre el tema de la candidatura presidencial y dijo que “todos los candidatos de la MUD se elegirán en primarias”.

Información de: Globovisión