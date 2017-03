Como un milagro calificaron los habitantes del barrio Voz de Lara de Barquisimeto (carrera 36 con calles 27 y 28), lo ocurrido con un niño de la localidad que cayó a un cauce embaulado de la quebrada La Ruezga cuando jugaba bajo la lluvia, la tarde de este sábado, y que, según contó él mismo a EL IMPULSO, fue socorrido por un “señor misterioso de blanco”.

El Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren (CBMI) confirmó lo ocurrido. Se trata de un chamo llamado Roiber, de 11 años de edad, quien logró sortear la muerte, aunque nadie puede confirmar cómo hizo para salvarse. Todo ocurrió en cuestión de minutos y comenzó como a las 5:00 de la tarde.

“Estaba jugando con un muñeco en la lluvia pero se me fue de las manos, me resbalé, caí y también me fui con el agua (…) Gritaba pero nadie me escuchaba, hasta que sentí que alguien me empujó hacia atrás; logré agarrarme de una cabilla y un señor de blanco me dio la pata de gallina para salir. Cuando fui a verle la cara no pude, ya se había ido”, narró Roiber al equipo reporteril, la mañana de este domingo, mientras los vecinos escuchaban la historia con asombro y detenimiento.

Se le vía sereno y confesó que se sentía un poco adolorido por un golpe que se dio en la espalda; pero, después de pensar bien su respuesta, aseguro que “casi no” sintió temor durante lo ocurrido. Los vecinos se rieron y comentaron que salió pálido.

