Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), afirmó que ninguno de los partidos que han participado en el proceso de renovación ha validado.

Su argumento es que no son los partidos los que dicen si lograron o no la validación: “Puede que haya menores de edad, muertos, no inscritos en el CNE, tú sabes que ellos meten todo eso”, indicó en entrevista ofrecida al Diario de los Andes.

El legislador criticó que los partidos ofrezcan ruedas de prensa en las que presentan cifras. “Piensa mal y acertarás. Me pregunto: ¿será que ellos están preparando el terreno para generar un caos en el país para cuando el CNE les anuncie que no validaron”, reflexionó.

Aseguró que la oposición no pudo recoger ni 0,5% en 12 estados: “Ahora andan con una lloradera diciendo que el proceso es inconstitucional. Que no sean vagos y se pongan a trabajar”.

Acerca de la Carta Democrática, Carreño afirmó que es un mecanismo que debe solicitar el Estado víctima, “y el señor Almagro no representa ningún Estado”, acotó. “Sería el presidente de Venezuela quien debería solicitar si lo ameritara el caso”, añadió.

Sostuvo que el documento sirve para proteger a los Estados contra las dictaduras, no para atentar contra gobiernos democráticos.

Información de: NAD