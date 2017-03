“Es grave que haya venezolanos que de manera normal estén, desde tribunas públicas, planeando arbitrariamente una intervención extranjera en Venezuela“, expresó el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información Ernesto Villegas Poljak, en referencia a la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

En entrevista concedida este domingo en el programa José Vicente Hoy, el titular del despacho para la Comunicación y la Información enfatizó que “a Venezuela no le parece que los dirigentes políticos de la oposición estén pidiendo una intervención extranjera, cuando digo a Venezuela, me refiero a los chavistas y a los que no lo son”.

“Estos señores no lograron ponerse de acuerdo en el año 2016, que tenían infinitas herramientas a disposición y ahora se muestran con su misma tradición majunche, esperando que desde el exterior vengan a solucionar lo que ellos no pudieron, ni podrán”, resaltó Villegas.

Asimismo, ratificó que el Gobierno Bolivariano no permitirá una intervención extranjera ya que si estos actores tuvieran en sus manos los sectores del poder en el país, sería poco lo sucedido en el Golpe de Estado, conducido por Pedro Carmona.

“La mayoría de los venezolanos decimos que los problemas del país, tenemos que solucionarlos nosotros, no que vengan otros desde el exterior a solucionar, esto lo que haría es acabar con nuestra venezolanidad”, aseveró el ministro.

Todas y todos a Venezuela Digital 2017

El ministro Ernesto Villegas invitó a todos los venezolanos a participar los días 29, 30, 31 de marzo en el evento “Venezuela Digital” un espacio multimediático que convoca a especialistas y usuarios a compartir las áreas, importancia y alcance de la comunicación digital y las redes sociales.

En el evento se ofrecerá una diversidad de actividades, a las que asistirán expertos en la materia para realizar foros, conferencias y exposiciones en las diferentes materias tales como: educación, política, periodismo y entretenimiento, entre otros.

“Se hablará del auge de la comunicación digital desde la perspectiva de la soberanía nacional“, aseveró.

Información de: Nota de Prensa