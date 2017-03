Desde el inicio del Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela, 38.110 venezolanos han sido intervenidos quirúrgicamente o han sido sometidos a tratamientos de rehabilitación en las especialidades de neurología, oftalmología, cardiología, fisiatría y ortopedia, de forma gratuita.

Este sábado, desde la puerta 11 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado Vargas, salió un nuevo contingente de 47 pacientes venezolanos, con igual número de acompañantes, hacia Cuba, como parte de las actividades previstas dentro de este acuerdo, que se mantiene desde el 30 de noviembre del año 2000.

“Este es el viaje número 562 de este convenio. Estamos trasladando 47 pacientes de diferentes estados del país, entre ellos Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida, Miranda, Distrito Capital y Sucre”, destacó la vicepresidenta para la Suprema Felicidad del Pueblo, Gladys Requena, y destacó que el Gobierno Bolivariano se prepara para el 17 aniversario de este acuerdo.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, “ha privilegiado los derechos sociales de nuestro pueblo y por eso, en medio de esta guerra económica, mediática y psicológica, y pese a la disminución gigantesca de los precios del petróleo, aquí estamos. Más de 70.000 personas, entre pacientes y acompañantes” se han favorecido, resaltó.

Destacó que recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano certificó a Venezuela como uno de los países de la región con mayor índice de desarrollo humano. “Estamos por encima de Colombia, Perú y Brasil. Ocupamos en puesto número 71 entre los 189 del conforman el concierto de Naciones Unidas (…) Está demostrado que la ruta de las misiones y grandes misiones es el instrumento fundamental para alcanzar estos resultados”, refirió.

Una de las personas que este año viaja a Cuba es el cantante venezolano Gualberto Ibarreto, quien padece de neuropatía diabética, cuadro que le ha inmovilizado sus piernas.

“He aprovechado mucho la rehabilitación que me han dado en un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) en Maturín (Monagas) pero me voy porque 40 minutos de rehabilitación, tres días a la semana, no es lo mismo que recibir ese mismo servicio todos los días. Por eso voy a Cuba y espero regresar caminando, con el favor de Dios”, dijo el cultor oriental, quien destacó la atención cálida y humana que ha recibido.

Yendry Carillo, del estado Carabobo, espera superar su cuadro de paraplejia que sufre desde el pecho hasta sus extremidades inferiores. “Los doctores me dan esperanza. Sé que de allá vendré caminando, con el favor de Dios”, refirió la joven.

Proveniente de Nueva Esparta, Éndrica Cordero espera que su hija, Ismenia Salazar, de tres años, supere un cuadro de parálisis cerebral inducida durante una operación quirúrgica. “Ella ha estado evolucionando. Nosotros hace un año fuimos a Cuba y ella regresó muy bien: comía, masticaba y tenía algo de movilidad. Ahora vamos con nuevas esperanzas a reforzar la rehabilitación que le han dado aquí en Venezuela en el CDI”, contó.

Información de: AVN