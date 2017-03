Luego que Edwin Zerpa, presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, asegurara que Oswaldo Guillén había tenido “suerte” cuando ganó la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago, el ex mánager de las Grandes Ligas utilizó su cuenta de Twitter para responder a los ataques.

“Yo le voy a recomendar al señor Zerpa que por favor ni me mencione”, inicia la publicación de Ozzie. “Yo ni en cuenta lo tomo. Es más difícil ganar una Serie Mundial que robar el futuro de Venezuela que son los jóvenes peloteros”.

Guillén también aprovechó para atacar al directivo, y recordó que “a mí no me han investigado por dinero, ni joder al país”. Además que, usando sus logros como jugador y mánager, “he puesto un granito de felicidad” a Venezuela, mientras que Zerpa no.

Además, lo llamó “ignorante” por hacer comentarios impropios de béisbol y culpó al gobierno por “tener personas como usted”.

Información de: Meridiano