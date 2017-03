Este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática (AD) y expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup aseguró que el Gobierno “no puede considerar traición a la patria porque la gente exija el cumplimiento de las leyes en el país”.

“Traición a la patria no puede ser que un ciudadano pida que se respete la Constitución, ni que alguien le pida al Gobierno que no haya presos políticos y que haga elecciones. No puede ser considerado como traición a la patria que se exija el cumplimiento de las leyes del país”, comentó.

Asimismo, agregó que el Estado “trata de confundir a la gente pensando que la patria es el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gobierno”.

“El Gobierno trata de confundir patria con Estado y Gobierno, y afortunadamente el PSUV y el Gobierno no son la patria (…) Nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos adentro y afuera, bajo cualquier riesgo”.

Resaltó además que dada la situación económica del país, “Venezuela no puede vivir aislada de la comunidad internacional”.

Información de: ÚN