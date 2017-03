El secretario general nacional del partido político Acción Democrática, Henry Ramos Allup, considera que Venezuela vive a la deriva, pues está bajo el mando de un gobierno de improvisación.

“No sabe cuánto se produce en cualquier rubro agrícola, e incluso me temo que no sabe cuál es la magnitud de la demanda en cada uno de los rubros que se podían producir; por eso es el desbalance entre la producción y la importación”, expresó.

En el programa Contrapeso, con Gerardo Blyde, el parlamentario explicó que la negativa de algunas instituciones y países a prestarle dinero a Venezuela no se deriva de la no cancelación de las deudas, si no por la “mala reputación”.

“No paga comida, remedios o insumos, pero sí es verdad que paga al día los intereses y los papeles que se vencen, pero ni así consigue dinero fresco por la fama de país quebrado que tenemos afuera”, destacó.

Elecciones

“Si tenemos los únicos comicios de carne y hueso, que son las regionales, ¿para qué nos vamos a complicar en procesos primarios con muchos candidatos? Vamos a empezar por lo que tenemos que empezar que son las elecciones de gobernadores”, manifestó.

En ese sentido, confirmó que cuando corresponda escoger al candidato presidencial para las primarias de la oposición, él representará a Acción Democrática.

Información de: ÚR